Michelle Hunziker ‘avvilita’, dopo Trussardi costretta a dirgli addio anche a lui: è finita

Triste notizia per la famosa conduttrice Michele Hunziker, dopo l’allontanamento di Tomaso Trussardi è costretta a dire addio anche a lui. Purtroppo la sua avventura termina qui, ecco tutti i dettagli a riguardo e cosa ha spinto questo allontanamento.

Questi ultimi mesi sono risultati particolarmente complicati per la nota conduttrice, la quale si è ritrovata in una spiacevole situazione del tutto inaspettata. L’allontanamento di Tomaso Trussardi ha segnato per lei un’era indimenticabile, non bisogna dimenticare appunto che i due inizialmente provavano un affetto smisurata l’uno nei confronti dell’altra. Inoltre la loro storia d’amore ha donato ad entrambi due splendide bambine e per questo motivo, a discapito di tutto ciò che accadrà in futuro, i due si sono ripromessi di mantenere vivi i rapporti facendo così crescere Sole e Celeste in un ambiente familiare consono ed adatto.

Dopo la separazione però, per quanto questa sia risultata difficile per entrambi, la donna ha deciso di iniziare nuovamente a prendere in mano le redini della propria vita e far sì che i momenti bui si trasformassero in momenti epici. Pare inoltre che la donna sia particolarmente impegnata in una relazione quasi camuffata assieme al noto medico Giovane Angiolini.

La Hunziker però non si è mai proclamata fidanzata ed anzi ha continuato ad identificarsi come donna single e spensierata. A quanto pare, dopo qualche mese trascorso insieme, oggi lei è realmente completamente spensierata. Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa si tratta e soprattutto come è successo.

Michelle Hunziker costretta a dire nuovamente addio, finisce la sua avventura con lui: ecco tutti i dettagli

Come ben saprete la coppia ha attirato incredibilmente l’attenzione dei media e per questo motivo infatti non si fa altro che parlare di loro. Questo però non è del tutto corretto dal momento che la donna ha molto altro da offrire anziché una semplice storia d’amore. La sua carriera nel mondo dello spettacolo appunto continua a dare i suoi frutti facendole ottenere dei risultati mai visti e completamente sorprendenti.

L’ultima puntata di Striscia la Notizia..❤️ pic.twitter.com/ZpGNjRuVI3 — Marietta (@Mariettamitica) June 13, 2022

In questo ultimo periodo appunto la donna si è ritrovata molto impegnata per via della conduzione di Striscia la Notizia. Nel noto programma televisivo è stata affiancata dal famigerato ed amatissimo Gerry Scotti. I due sono ormai grandi amici ed allontanarsi l’uno dall’altra fa molto male.

Purtroppo però, il tempo dedicato a Striscia la Notizia è ormai terminato ed i due dovranno aspettare ancora molto prima di poter tornare a lavorare insieme ad a condividere delle esperienze magiche. Per questo motivo infatti, nell’ultima puntata del TG satirico hanno deciso di salutare tutto il pubblico dicendosi addio.