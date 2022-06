“Il mio amore immenso”, Carlotta Mantovan innamorata pazza: come darle torto | FOTO

Torna il sereno nella vita della nota giornalista e conduttrice Carlotta Mantovan, follemente innamorata ha occhi solo per un’unica persona. Ecco di chi stiamo pelando: di chi si tratta effettivamente e come ha fatto a conquistarla.

Come ben saprete la donna ha alle sue spalle anni ed anni di carriera in diversi ambiti lavorativi. Lei infatti è un’ex modella che ha attirato verso di sé l’attenzione di tutti, con il passare del tempo però si è particolarmente avvicinata al mondo dello televisione diventando appunto una conduttrice spettacolare ed una giornalista del tutto unica nel suo mestiere. Inoltre si è avvicinata incredibilmente al mondo dello spettacolo anche per via della sua relazione con il noto conduttore televisivo Fabrizio Frizzi, i due hanno condiviso molti anni insieme ad hanno perfino deciso di convolare a nozze.

Purtroppo però dopo pochi anni sono subentrati i primi problemi e dopo aver condiviso con lei gli attimi più belli della sua vita si è spento nel 2018 lasciando un vuoto nel cuore che lo ammiravano ed amavano incredibilmente. Entrambi erano follemente innamorati l’uno dell’altra e per questo motivo infatti i due si sostenevano a vicenda incessantemente.

Perfino il pubblico li ammirava, inoltre entrambi occupavano dei ruoli particolarmente importanti e il proprio successo li precedeva. Dopo la morte del marito la sua vita ha preso una piega diversa, il dolore provato era incontenibile e tutto le ricordava lui. Una sola persona però le ha dato la forza di continuare a combattere contro ogni singola difficoltà.

Carlotta Mantovan innamorata follemente: ecco di chi si tratta effettivamente

Come vi abbiamo già anticipato vi è un singola persona che fino ad oggi ha continuato a dare la forza di affrontare ogni singola avversità alla conduttrice famosa. Oggi questa persona colare i suoi giorni bui facendoli risplendere come non mai. L’ha conquistata con un solo sorriso e questo in realtà è accaduto diversi anni fa. Per chi non lo avesse capito stiamo ovviamente parlando della sua splendida figlia Stella Frizzi, nata dall’amore che lei provava per il conduttore nonché suo marito Fabrizio.

Oggi lei continua ad ammirare i suoi lineamenti rimanendone estasiata. Stella però difficilmente è apparsa allo scoperto poiché la mamma desidera mantenere una riservatezza di un certo calibro quando si parla di sua figlia. Vuole appunto che si goda la vita lontana dai riflettori così da non subire alcuna pressione. Solo qualche ora fa però Carlotta ha deciso di deliziarci con una singola foto che ritrae il sorriso di Stella, alla quale ha aggiunto come descrizione: “Il mio amore immenso”.