“Ha nascosto il pancione”, bomba da Windsor: nessuno si è accorto fosse in dolce attesa

Scoop clamoroso da Windsor, nessuno si è accorto che proprio lei era in dolce attesa. Ha nascosto il pancione per mesi. Ecco chi ha custodito per così tanto tempo il dolce segreto.

Nessuno si è accorto della sua gravidanza, lei ha nascosto benissimo il pancione. Sganciata la bomba da Windsor, i sudditi sono senza parole.

Bomba da Windsor, sudditi sconvolti

I membri della Royal Family inglese continuano ancora ad attirare l’attenzione. Il Giubileo di Platino ha tenuto gli occhi puntati sul Regno Unito per settimane. A preoccupare, in particolare, le condizioni di salute della Regina Elisabetta che nell’ultimo periodo non è apparsa in perfetta forma fisica.

Fortunatamente al suo fianco, Carlo e Camilla e Kate e William che sono il suo bastone morale e il sostegno migliore per la monarchia. Windsor però non smette di sorprendere e continua ad essere teatro di colpi di scena che lasciano sbigottiti non solo i sudditi inglesi ma il mondo intero. Sapete chi ha tenuto nascosto per mesi un dolce segreto? Proprio lei: nessuno sapeva che fosse in dolce attesa.

Ha nascosto il pancione per mesi: viene fuori il dolce segreto

Scoop senza precedenti direttamente dal Regno Unito. Sapete chi ha tenuto nascosto per tanto tempo un dolce segreto? Proprio lei era in dolce attesa ma nessuno lo sapeva. Stiamo parlando di Chelsy Davy.

La bella bionda, ex storica fidanzata del principe Harry, è diventata mamma e lo scorso gennaio ha messo al mondo il suo primo figlio, il piccolo Leo. Il parto è avvenuto al Chelsea and Westminster Hospital di Londra con grande sorpresa di tutti.

Più volte Chelsy è stata paparazzata in giro per le strade di Londra ma nessuno si è mai accorto che fosse in dolce attesa e nemmeno si sapeva che fosse fidanzata. In realtà, fa coppia fissa da un paio di anni con un uomo molto facoltoso, tale Sam Cutmore-Scott che è il proprietario di una lussuosa catena di alberghi alcuni dei quali presenti nel Buckinghamshire e nel sud della Francia.

Ed è proprio lui il papà del neonato. Sam è un uomo molto benestante. Dopo aver studiato presso il college di Eton, lo stesso che ha frequentato anche il principe Harry, si è laureato in economia e oggi è socio fondatore e amministratore principale del The Harper, un albergo extra lusso nel Norfolk.

Lui, Chelsy e il piccolo Leo vivono a Chiswick un quartiere facoltoso di Londra. Chelsy è stata la donna più importante, prima di Meghan, nella vita del principe Harry. I due, fa sapere il settimanale tedesco Freizeit Konig che ha dedicato a Chelsy e Harry uno spazio sulla loro rivista, parlando di un ‘baby drama’, si sono lasciati perché la bella biondina si era stancata di essere bersaglio dei paparazzi e protagonista dei drammi della Royal Family.

Cercava indipendenza e privacy, proprio quella che ha trovato con il suo Sam. Da quando si è lasciata con Harry la sua vita è completamente cambiata. Oggi Chelsy è una compagna, mamma e imprenditrice felice e di successo. Harry è acqua passata e a quanto pare nemmeno lui sapeva che la sua ex fidanzata fosse in dolce attesa.