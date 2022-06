Forchette di plastica nell’orto, pazzo? Macché, chi lo fa è un genio! Ti salvano il raccolto

Il riciclo delle forchette di platica nell’orto è una simpatica soluzione per quelli con la passione per i prodotti naturali, che vogliono allontanare i possibili roditori dai loro orti casalinghi.

I roditori rappresentano un diversificato gruppo di mammiferi, che include: ratti e topi, scoiattoli, ecc. Possono essere di abitudini terrestri, sotterranee, arboree o acquatiche. Si nutrono di semi, erbe, fiori, radici, insetti e anche dei prodotti dei nostri orti.

Sono anche ottimi disperdenti di semi, che trasportano e immagazzinano per un consumo successivo, ma in molti casi questi semi vengono dimenticati. favorendo che molti di loro germinino e sviluppino nuovi alberi.

Perché mettere le forchette di plastica nell’orto

Nella coltivazione delle piante, a volte i metodi e gli accorgimenti più semplici che potrebbero apparire inusuali, si dimostrano particolarmente efficaci. Un rimedio in grado di respingere gli animali è, ad un esempio, conficcare delle forchette di plastica nel terreno.

In giardino nel nostro orticello è sufficiente posizionare delle forchette di plastica, distanziate tra di loro a una distanza di circa dieci centimetri. Le forchette andranno posizionate con i denti orientati verso l’alto.

Si tratta di uno stratagemma, un modo per mettere in fuga i conigli e impedire che le piante coltivate siano invase da altri animali.

In qualsiasi supermercato è sempre a portata di mano una scatola di forchette di plastica, per non subire l’ingresso non desiderato di animali da compagnia o di altri animali.

Piantare le forchette con i rebbi all’aria aperta produce un risultato straordinario. Si tratta di un accorgimento che può essere applicato e che assicura un risultato straordinario, a prescindere dalla grandezza dell’orto.