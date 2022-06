Diserbante naturale e potentissimo, con 1 euro fai fuori tutte quelle erbacce fastidiose nel tuo orto

Un diserbante naturale è perfetto per chi ama godere di un giardino ben curato e rigoglioso, che sia anche salutare per il terreno e l’ambiente!

In realtà non si ha bisogno di sostanze chimiche pericolose e dannose per eliminare le erbacce che rovinano il vostro giardino! Certo che no. Sul mercato esistono diserbanti ecologici. Ma se volete fare un passo avanti e preparare il vostro diserbante fatto in casa, ecco come fare.

Diserbante naturale e potentissimo

Prima di iniziare, un avvertimento: non tutto ciò che pensiamo sia un’erbaccia è in realtà un’erbaccia. In effetti, alcuni di essi presentano alcuni vantaggi. Alcune, ad esempio, tengono lontani gli insetti nocivi, altre forniscono sostanze nutritive o sono addirittura commestibili. Quindi, prima di sbarazzarvi di quella che sembra un’erbaccia, verificate che non sia in realtà una “buona erbaccia”. Quelle che sono considerate erbacce possono avere effetti gravi che vanno oltre l’aspetto puramente estetico. Alcune di queste piante, ad esempio, attirano e ospitano parassiti che possono danneggiare i nostri fiori e le nostre colture. Altri si riproducono e crescono così velocemente da diventare essi stessi un’infestazione. Una volta deciso di eliminare le erbacce, scegliete questa opzione per preparare un diserbante fatto in casa. Ma ricordate, anche se sono fatti in casa e naturali, devono essere usati con cautela!

Diserbare con aceto e sale fino