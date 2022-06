“Colpita da una spietata malattia”, il dettaglio sul corpo spaventa tutti: fuori il segreto di Kate Middleton

By

Kate Middleton fa preoccupare tutti. La moglie del duca di Cambridge si mostra così, quel dettaglio sul corpo spaventa i sudditi della nazione. Proprio lei colpita da quella ‘spietata malattia’. Che tristezza.

Ansia e preoccupazione per una delle reali più amate di sempre. Kate Middleton fa tremare il mondo. La moglie di William colpita da una terribile malattia, quel dettaglio che hanno notato tutti, non lascia più alcun dubbio. Che colpo per la Royal Family.

Kate Middleton preoccupa il mondo

La duchessa di Cambridge è tra le reali più amate di sempre. Sposata dal 2011 con il primogenito di Carlo e Lady Diana, il principe William, i due sono una delle coppie più seguite e apprezzate del Royal world.

Sempre sorridenti, complici e affabili con i sudditi, sono considerati i monarchi perfetti e futuri sovrani degni di governare e tenere le redini di una delle dinastie più antiche del mondo.

Abili sostituti della Regina Elisabetta, più di Carlo e Camilla, i sudditi vorrebbero vedere proprio loro prendere in futuro il posto della Regina Elisabetta. Ma il protocollo reale e la carta monarchica hanno delle regole ferree che necessariamente si devono rispettare.

Pertanto, l’amatissima coppia reale continuerà ad essere pilastro fondamentale della Royal Family ma non reggente della monarchia inglese ancora per un po’ di tempo. Kate è tra le nobildonne più apprezzate della casa reale inglese e proprio lei sta facendo però ultimamente preoccupare tutti. Spunta fuori quella spietata malattia che fa tremare la nazione.

La moglie di William ‘colpita da una spietata malattia’

Kate Middleton fa preoccupare il mondo. La moglie di William è al centro dell’attenzione: proprio lei colpita da una spietata malattia messa in evidenza da quel dettaglio sul corpo che spaventa tutti. Sembra infatti che la duchessa di Cambridge soffra di bulimia.

Si tratta di un disturbo alimentare che si manifesta attraverso attacchi di vomito provocati generalmente introducendosi le dita alla gola e generando il riflesso faringeo. A destare sospetto, un’apparizione della duchessa in occasione del Giubileo di Platino.

Presente insieme alla famiglia e agli altri componenti del clan elisabettiano, lo scorso fine settimana, al castello di Cardiff, non sono passate inosservate le mani della duchessa fasciate con cerotti che proteggevano le dita.

Molti hanno urlato ai disturbi alimentari. Generalmente, chi soffre di bulimia si induce il vomito con le mani e tende ad avere le nocche delle dita e le stesse dita, graffiate per via dei denti.

Già in passato erano circolate questi terribili voci che vedevano la duchessa di Cambridge affetta da anoressia nervosa e bulimia. In diverse occasioni le sue mani sono apparse fasciate e protette da bende e medicazioni come a voler nascondere qualcosa.

La sua eccessiva magrezza, poi, continua a far preoccupare. Che cosa sta succedendo a Kate? Questa malattia spietata la sta consumando. Fa sapere il The Express:

“La duchessa di Cambridge è stata avvistata con una fasciatura per il pollice a un evento tenutosi al castello di Cardiff lo scorso fine settimana. Ma questa non è la prima volta che le sue mani sono fotografate con bende e cerotti”.

Se da una parte qualcuno è convinto che la duchessa si sia solo ferita praticando il giardinaggio che tanto adora, qualche altro non ha invece dubbi: Kate è malata.