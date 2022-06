Belen Rodriguez, finalmente il grande passo con Stefano: lo annunciano così | VIDEO

Arriva finalmente il grande passo per la nota ed amatissima coppia formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino, entrambi decidono di annunciarlo esattamente così. Ecco tutti i dettagli a riguardo: di che cosa si tratta.

Dopo molto chiacchiericcio infondato la coppia torna nuovamente a far parlare di sé per via di una scelta del tutto sorprendente che vi farà restare a bocca aperta. Come ben saprete la loro relazione attualmente continua a proceder a gonfie vele anche in molti non avrebbero scommesso sul ritorno di fiamma. D’altronde le loro strade si sono separate e nuovamente incrociate tante di quelle volte che ormai tutti sono a conoscenza del fatto che, a discapito di ciò che accadrà in futuro, entrambi si apparterranno per sempre.

Anche se in modo molto delicato e semplice i diretti interessati hanno finalmente parlato della loro storia in pubblico rendendo partecipi tutti i loro fan che in realtà non aspettavano altro. Hanno spesso comunicato che, questa volta, preferiscono proseguire la loro strada insieme. Ovviamente in modo lento e sicuro così da non ricommettere gli stessi errori del passato.

Nonostante questo però già diversi mesi fa si parlava di un presunto matrimonio che avrebbe riunito ufficialmente la coppia. Ebbene, nelle ultime ore ci è giunta una splendida notizia, vediamo quindi nel dettaglio di che cosa di tratta effettivamente e cosa accadrà in futuro.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono pronti al grande passo, ecco tutti i dettagli riguardo

Ebbene si, dopo ormai diversi anni dalla loro separazione ufficiale i due hanno finalmente trovato la pace ed sono riusciti a trovare un equilibrio per vivere meglio insieme. Ed oggi appunto sperano e tenteranno in ogni modo di vivere il loro presente ed il loro futuro come una vera famiglia unita. Questo quindi comporta una scelta molto delicata che potrebbe capovolgere completamente la situazione.

Pare infatti che i due stiano pensando alla scelta più seria, come vi dicevamo il chiacchiericcio sul loro matrimonio continua a prendere piede ed inoltre nessuno si sorprenderebbe della loro scelta dal momento che finalmente dopo tanti anni sono riusciti a trovare pace.

Attualmente però i due sono ancora convinti di proseguire con delicatezza ed affrontare ogni singola difficoltà insieme. Per questo motivo infatti hanno deciso di vivere insieme e trascorrere le vacanze estive in un posto magico con tutta la famiglia, ovvero Santiago e Luna.

Aiutati da Emma Villas i due hanno finalmente trovato la casa più adatta per loro. Attualmente si presume sia un’abitazione temporanea per trascorrere insieme la stagione estiva dal momento che Emma Villas si occupa principalmente di questo. Non ci resta quindi che attendere per capire effettivamente cosa accadrò a breve fra la coppia più chiacchierata di tutta l’Italia.