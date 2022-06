Amici, addio alla storica docente: proprio lei abbandona il programma | Che grande delusione

By

Amici di Maria De Filippi, che colpo per i fan della trasmissione! Proprio loro dovranno dire addio alla più amata professoressa della scuola di Canale 5: lei abbandona il programma.

Nuovo colpo di scena per i fan della trasmissione Amici di Maria De Filippi. La moglie di Maurizio Costanzo ha deciso: fuori lei e dentro lui. Ecco chi sostituirà la storica docente della scuola più amata di Canale 5.

Amici, Maria De Filippi sorprende i fan

L’edizione 2021/2022 di Amici di Maria De Filippi si è conclusa da pochissimo ma i risultati che ha ottenuto sono stati strabilianti tanto che ancora oggi, a distanza di settimane dalla conclusione del talent show più famoso d’Italia, se ne continua ancora a parlare.

I protagonisti di quest’anno sono stati tutti memorabili e grazie alla possibilità data loro da Queen Mary, oggi possono piano piano farsi strada nel mondo dell’arte. La moglie di Maurizio Costanzo non si ferma nemmeno d’estate, è già al lavoro per confezionare il cast per la nuova edizione di Amici che è stato confermato nel palinsesto Mediaset.

A partire dunque da settembre 2022, la storica conduttrice della famosa accademia di Canale 5 ritornerà in onda con la nuova edizione di Amici e proprio nelle scorse ore, è iniziata a circolare una voce che ha procurato grande dispiacere nei fan della trasmissione: proprio lei, una delle docenti più amate di Amici lascerà il suo posto per sempre.

L’amatissima maestra fuori dai giochi, proprio lei abbandona il talent

Non arrivano buone notizie per i fan della trasmissione Amici di Maria De Filippi. La moglie di Maurizio Costanzo costretta a sostituire proprio lei che abbandona il programma. Addio alla storica maestra del talent di Canale 5. A settembre, con molta probabilità, non vedremo più Anna Pettinelli.

L’amatissima conduttrice radiofonica è stata un pilastro importantissimo nelle ultime edizioni del programma condotto da Maria De Filippi. Lei, con la sua severità ma anche con il suo buon cuore e la sua dolcezza è stata come una mamma per gli allievi che hanno incrociato il suo cammino.

Sembra però che la sua presenza non sarà riconfermata per il prossimo anno accademico. Sapete chi potrebbe sostituirla? Da qualche ora circolano insistenti dei rumors che vedrebbero come nuovo professore della scuola di Amici di Maria De Filippi, sezione canto, il cantante Michele Bravi.

Michele e Maria sono legati da un rapporto molto stretto. Proprio la moglie di Maurizio Costanzo ha dato un’altra possibilità al giovane cantante dopo il periodo buio che lo aveva gettato nella spirale della depressione.

Nel 2018 il giovane cantautore ha avuto un incidente stradale che è costato la vita a una donna. Accusato di omicidio stradale, è stato condannato ad un anno e sei mesi di reclusione con conseguente sospensione della pena.

Purtroppo però questo incidente ha avuto dei risvolti psicologici importanti per il cantante che è caduto nel tunnel della depressione dal quale è riuscito ad uscire grazie all’aiuto della musica e di Maria De Filippi che lo ha voluto nella sua edizione di Amici Speciale.

Ebbene, la regina di Mediaset potrebbe dunque decidere di chiamare proprio Michele Bravi tra i professori di canto della nuova edizione di Amici. I fan ne sarebbero felicissimi. Alcune indiscrezioni affermano che i casting sono già iniziati e che Michele Bravi era presente insieme agli altri storici professori alle selezioni.