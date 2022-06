UeD, Ida Platano corre a fare le valigie: fuga romantica proprio con lui | FOTO

By

Ida Platano di Uomini e Donne sorprende davvero tutti. La dama del dating show di Canale 5 più famoso d’Italia, fa le valigie e scappa proprio con lui. Che colpo di scena!

Ida Platano lascia i fan di Uomini e Donne senza parole. La dama bresciana si concede una fuga romantica proprio con lui. Fan a bocca aperta. Chi lo avrebbe mai detto?

Ida Platano sorprende tutti

Uomini e Donne si è ormai concluso da un paio di settimane eppure i protagonisti del dating show più amato di Canale 5 continuano a essere presenti nelle vite dei telespettatori. Attraverso i social mostrano al pubblico che da anni ormai li segue, la loro vita privata e non solo quella.

Tra i protagonisti del salotto dell’amore più seguito d’Italia vi è sicuramente Ida Platano. La parrucchiera bresciana si è fatta conoscere per le sue frequentazioni turbolenti e in particolare per la sua storia d’amore tormentata con il cavaliere pugliese Riccardo Guarnieri.

Sebbene dopo di lui non abbia ancora trovato l’amore all’interno della trasmissione e fuori da essa, non si è data per vinta ed è ancora convinta che prima o poi arriverà l’uomo giusto per lei. Intanto, lontano dallo studio di Canale 5, è accaduto qualcosa che ha lasciato tutti senza parole: la dama si è concessa una fuga romantica proprio con lui.

Fuga romantica con lui, la dama di Uomini e Donne fa parlare i social

Ida Platano torna a far parlare di sé. La parrucchiera bresciana è stata la protagonista indiscussa dell’edizione 2021/2022 di Uomini e Donne, più star di Gemma Galgani che ormai è stata messa dalla sua migliore amica in panchina.

La dama bresciana si può considerare a tutti gli effetti la primadonna del dating show più famoso di Italia. Sebbene adesso Uomini e Donne sia in pausa per l’estate, i protagonisti del salotto dei sentimenti di Maria De Filippi, attraverso i social, continuano a tenere i telespettatori affezionatissimi aggiornati sulle loro vite.

A questo proposito, agli occhi attenti dei fan della trasmissione, non è scappato un dettaglio importante: Ida Platano ha fatto le valigie e si è concessa una fuga romantica. I suoi social hanno testimoniato tutto.

Nelle scorse ore la parrucchiera si è mostrata in alcune Instagram stories davvero particolari. In un primo filmato la si vede a bordo di un treno pronta a lasciare la sua Brescia, mentre in un secondo video si vede lei a Roma.

Che cosa ci fa nella capitale la parrucchiera bresciana ora che le registrazioni di Uomini e Donne sono terminate? I social si sono scatenati con le ipotesi più varie. C’è chi ha affermato che la parrucchiera si sia recata a Roma per incontrare la sua migliore amica Gemma ma questa opzione sembra alquanto improbabile dato che la dama torinese, come testimoniato dai suoi social, dovrebbe essere in vacanza.

Si fa strada dunque l’ipotesi più probabile e cioè quella che la dama si è recata nella città eterna per incontrare qualcuno, forse Riccardo? Molti fan della trasmissione sostengono che i due abbiano organizzato un incontro segreto.

Si tratta chiaramente solo di rumors anche se la parrucchiera non ha condiviso molti momenti della sua fuga nella Capitale. I fan si chiedono: forse per nascondere la presenza del cavaliere tarantino? In fin dei conti tutti sperano che tra i due possa sempre esserci un ritorno di fiamma.