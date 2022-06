Torta di carote e limoni, aiuterà ad abbronzarti come non mai: vorranno tutti la ricetta

Rientrare in casa trovando una torta di carote e limoni appena sfornata è un piacere per il gusto e per l’olfatto!

Morbidissima e super aromatica può accompagnare sia come colazione o per merenda di tutti, sia grandi che piccini.

Torta di carote e limoni

Una torta povera di zucchero e di grassi, ricca di fibre, e di tanto beta-carotene che, oltre a fare bene alla vista e alla pelle, in questa giornate estive prepara per una piacevole abbronzatura estiva. L’uso delle e della farina integrale ne fanno una preparazione sana in grado di aiutare la regolare funzione del transito intestinale. Inoltre aumenta il senso di sazietà, riducendo allo stesso tempo l’assorbimento di zuccheri semplici e grassi. La Torta di carote e limoni è perfetta per fare una merenda gustosa, me che soddisfa anche l’esigenza di assumere cibi sani, con le carote che sono un’importante fonte di beta-carotene, il precursore della vitamina A. Vediamo allora di cosa abbiamo bisogno per preparare questa deliziosa torta e come procedere.

Ingredienti:

100 grammi olio di cocco extravergine

100 grammi zucchero semolato

3 uova biologiche (sostituibili con il gel di lino)

2 limoni biologici

400 grammi carote

270 grammi farina integrale

1 bustina di lievito

Preparazione Torta di carote e limoni

Per la preparazione della torta di carote e limoni, come prima cosa dopo aver lavato per bene le carote, queste vanno tagliate a rondelle per essere poi frullate mettendole nel mixer.

Quindi, in una ciotola capiente si rompono le uova e si iniziano a sbattere insieme con lo zucchero facendoci aiutare con una frusta. Se siamo in possesso di un microonde si fa sciogliere l’olio di cocco, oppure in caso contrario possiamo utilizzare un pentolino.

Ora passiamo a grattugiare la buccia dei limoni, da cui sarà anche prima spremuto e poi filtrato il succo, quindi uniamo alla ciotola con le uova e sempre utilizzando la frusta, amalgamiamo gli ingredienti.

Nel mixer con le carote uniamo l’olio di cocco liquefatto, e lavoriamo cosi da averne una una consistenza cremosa che andrà aggiunta ella ciotola con le uova.

Ora uniamo anche la farina setacciata e il lievito e amalgamiamo bene gli ingredienti.

Siamo pronti a versare accuratamente il composto in uno stampo da 24 cm, Se avete scelto uno stampo in silicone, non sarà necessario rivestirlo con della carta da forno.

Quindi dopo aver preriscaldato il forno, infornate a 180° C per 45 minuti.

Una volta passato il tempo di cottura potrete verificare se è pronta facendo la prova dello stecchino. Una volta estratta dal forno, la si lascia raffreddare a temperatura ambiente per qualche minuto, per poi estrarla dallo stampo e quindi servirla.

A piacere possiamo anche decorarla con un po’ di zucchero a velo e servirla con accanto una pallina di gelato. Sarà squisita e tutti vorranno conoscerne la vostra ricetta!