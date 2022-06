Lievito di birra, altro che per la pizza: si getta nelle piante | Il risultato è sorprendente

Il lievito di birra è un prodotto che chi ama preparare da se in casa molte ricette non si fa mai mancare. Il lato spiacevole: la sua scadenza è breve! Tuttavia può essere ancora utile come fertilizzante per le piante.

Per farlo è necessario immergere mezzo panetto in un litro d’acqua calda. Chiaramente, possiamo adattare il dosaggio alle nostre necessità, senza esagerare per poi finire di non utilizzarlo.

In ogni caso questo composto, non appena pronto, è adatto a tutte le piante. Utilizzando un cucchiaino, accertatevi che si sia sciolto bene e poi, una volta che si sarà raffreddata be l’acqua, la potete distribuire sulle vostre piante da appartamento.

Ideale in particolare per i fiori, in quanto contiene vitamine e nutrienti che ne favoriscono la fioritura.