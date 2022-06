“Gli ha lanciato un cocco in faccia”, memorabile rissa all’Isola dei famosi | VIDEO

All’Isola dei Famosi si scatena un’inaspettata rissa che coinvolge praticamente tutti i naufraghi. Ecco tutti i dettagli a riguardo: chi ha scatenato questa forte reazione nei naufraghi e cosa è effettivamente successo tra di loro.

Nelle ultime ore sull’isola si è creato letteralmente un putiferio per via di un episodio che ha sconvolto particolarmente tutti i membri del cast. Come ben saprete vi sono innumerevoli episodi che portano letteralmente allo sfinimento tutti coloro che hanno deciso di intraprendere questo incredibile percorso lontani da casa e da ogni confort a cui sono abituati. In diverse occasioni alcuni concorrenti hanno perso completamente la pazienza perfino davanti alle telecamere e quindi davanti a tutto il pubblico italiano.

Già in passato abbiamo assistito ad episodi del tutto sconvolgenti, solitamente però non si è mai arrivati ad una vera e propria rissa. Questa volta però la situazione è ben diversa poiché i protagonisti della vicenda sono ormai stanchi e sfrenati da tutti le sfide gareggiate fino ad oggi. Proprio perquisito motivo molti di loro sono particolarmente stressati ed inoltre la mancanza di cibo influenza incredibilmente.

Alcuni naufraghi appunto iniziano a sentire particolarmente la mancanza la fame e questo li porta a compiere azioni letteralmente sconvolgenti perfino nei confronti dei loro stessi compagni. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è effettivamente accaduto e chi sono principalmente i diretti interessati.

Scatta la rissa all’isola dei Famosi, sono coinvolti proprio loro: tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato in questi ultimi giorni gli animi di tutti coloro che hanno deciso di prendere parte al cast del programma sono particolarmente tesi. La fame inizia a farsi sentire ormai da diverso tempo e la stanchezza non permette loro di riflettere con la mente lucida. Proprio per questo motivo infatti alcuni concorrenti hanno creato il caos.

Un naufrago in particolare ha stonato il putiferio, il quale non ha mai mostrato segni di arroganza nei confronti dei presenti e della troupe dietro le telecamere. Stiamo indubbiamente parlando di Jo Squillo. Ovviamente l’accaduto risale al 2019 quando l’ex concorrente partecipò al programma.

Alvin ricorda quando Jo gli lanciò dei pezzi di cocco in faccia, davvero memorabile!😱 pic.twitter.com/COExYEhtgr — Marietta (@Mariettamitica) June 12, 2022

Negli ultimi giorni però l’argomento è stato nuovamente trattato dal diretto interessato, ovvero Alvin. Per chi non lo ricordasse, Jo lanciò letteralmente del cocco su Alvin poiché quest’ultimo l’aveva ripresa per il gesto ingiusto nei confronti degli altri, ovvero rubare del Cocco per mangiarlo successivamente.

“Alla fine dei conti i naufraghi vanno ‘presi’. Cioè, ci vuole empatia per quanto ti piacciano o non ti piacciano. Stanno soffrendo, sono in condizioni che sono disagiate, estreme. Quindi anche quella roba.. È chiaro che nella vita reale non sarebbe un bel gesto, ma in quella condizione lì per me non è stata così grave.”

Questo appunto sono le parole del famoso inviato sull’isola, il quale ha rilasciato un’intervista a Casa Chi. Pare infatti, a secondo di quanto affermato da lui stesso, l’uomo non porti alcun rancore nei suoi confronti seppur il gesto non sia stato dei migliori. Inoltre ha poi aggiunto che, con il senno di poi Jo ha chiesto umilmente scusa.