“È una femminuccia”, cicogna a Buckingham: è rimasta incinta | La Regina esplode di gioia

Cicogna a Buckingham Palace: proprio lei è rimasta incinta. La Regina Elisabetta è al settimo cielo così come anche i sudditi: “è una femminuccia”. Gioia enorme per la Royal Family inglese.

Lieto evento nel Regno Unito, una delle reali più amate di sempre è in dolce attesa: “arriva una femminuccia”. La nazione esplode di gioia, il cuore di Queen Elizabeth non regge all’emozione, la famiglia si allarga.

Buckingham Palace in festa

Si sono da poco concluse le celebrazioni per il Giubileo di Platino organizzato in onore di Queen Elizabeth che ha festeggiato i suoi 70 anni di regno. La monarca, tra le più longeve della storia, ha raggiunto 96 anni, un traguardo senza precedenti.

Sebbene ultimamente stia affrontando dei problemi di salute abbastanza seri e preoccupanti per la nazione, non ha voluto comunque rinunciare a mostrarsi in pubblico e salutare con affetto i suoi amatissimi sudditi.

Questo appena trascorso è stato un periodo delicato e al contempo meraviglioso per la Regina Elisabetta che ora può tornare a gioire. Arriva una lieta notizia da Buckingham Palace: bebè a bordo, una principessa sta per arrivare a corte. Il cuore della Regina è colmo di gioia.

“È una femminuccia”, l’amatissima reale è in dolce attesa

Arriva una notizia che lascia i sudditi senza parole: Kate Middleton pronta a diventare di nuovo mamma, una femminuccia sta per arrivare, la famiglia si allarga. Questo è quanto annunciato dal settimanale tedesco Frau aktuell che parla di una quarta gravidanza in corso per la moglie del principe William.

Kate e William, sposati dal 2011, sono già genitori di tre pargoletti: il Principe George, la Principessa Charlotte e il Principino Louis. Fonti vicine ai Cambridge che fanno sapere che è nelle intenzioni dei duchi allargare ancora la famiglia.

In particolare, Kate vorrebbe tanto una sorellina per la sua Charlotte. Sebbene inizialmente il principe William non fosse d’accordo con questa scelta temendo Kate potrebbe sentirsi di nuovo poco bene dato che per tutte e tre le gravidanze ha avuto nausee mattutine e non si è goduta pienamente quello che dovrebbe essere un periodo meraviglioso, sembra però che abbia cambiato anche lui idea.

Per il momento si tratta solo di indiscrezioni e rumors non confermati dai diretti interessati. E sebbene qualcuno abbia notato Kate un pancino un po’ più accennato durante le celebrazioni del Giubileo di Platino, per ora la notizia non è ufficiale.

I sudditi però sarebbero al settimo cielo e un quarto royal baby verrebbe accolto con gioia non soltanto dai Cambridge ma dalla nazione intera. I fan della coppia reale sperano in un dolce annuncio che potrebbe arrivare a breve.

Il 21 giugno il duca di Cambridge compirà 40 anni e probabilmente, si augurano tutti, proprio in quella occasione magari potrà annunciare la quarta gravidanza di Kate. Se la notizia dovesse essere confermata, sarebbe davvero una gioia immensa e la Regina Elisabetta che adora William e Kate, sarebbe sicuramente felicissima per loro.