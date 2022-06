Creme solari, occhio all’etichetta: se trovi questa scritta buttala immediatamente

Tuttavia negli ultimi anni una quantità crescente di dati suggerisce che l’assorbimento attraverso la pelle degli ingredienti organici utilizzati nei filtri solari chimici è maggiore di quanto si pensasse. Questo solleva preoccupazioni per la propria sicurezza.

Per la loro bassa probabilità di generare allergie, sono consigliati sia per adulti con pelle sensibile, sia per bambini e neonati. Inoltre, hanno un minore impatto sull’ambiente.

I minerali utilizzati come filtro UV solare sono l’ossido di zinco e il biossido di titanio.

Sono innocui e offrono una protezione ad ampio spettro contro i raggi UVA e UVB. Agiscono come una barriera fisica che blocca e riflette i raggi del sole come uno specchio.

Sono composti da minerali inorganici che si depositano sulla superficie della pelle e non vengono assorbiti né reagiscono con essa.

Il biossido di titanio e l’ossido di zinco, che sono filtri solari minerali utilizzati in alcune creme, spray e oli, si possono trovare nella composizione dei prodotti anche in forma nano. Questo è un tipo di particelle di dimensioni variabili tra 1 e 100 nanometri.

Nel caso delle nanoparticelle, le aziende produttrici traggono giovamento dal fatto che queste agevolano la distribuzione e la penetrazione del prodotto, eliminando quindi la sgradevole formazione di una patina bianca presente dopo l’applicazione di una protezione solare.

Ad ogni modo, le nanoparticelle sono ad oggi considerate controverse dal momento che si presume che possano attraversare la barriera cutanea, venendo assorbite dall’organismo e producendo quindi effetti dannosi per la salute. Per questo motivo, la maggior parte delle creme solari organiche non contiene nanoparticelle.

Ma occorre dire che per quanto controverso, l’impiego di ingredienti in forma nano è piuttosto diffuso anche nei solari bio.

Per di più, solamente da quest’anno diversi produttori di creme solari sembrano precisare che il biossido di titanio o l’ossido di zinco utilizzati nei prodotti si presentano in forma nanometrica.

Le nanoparticelle nelle creme solari sono tuttora oggetto di controversia, dal momento che esistono studi discordanti sull’argomento.

Ad ogni modo, se si desidera cercare di eliminarli, il sistema è molto semplice: bisogna consultare l’INCI della crema solare (( International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, ovvero l’elenco degli ingredienti cosmetici), che si intende acquistare.

Inoltre secondo il Comitato scientifico per la sicurezza dei consumatori dell’UE, i produttori sono tenuti per legge a specificare sull’etichetta, accanto al nome della protezione solare, se questa è presente in forma NANO.

Se si desidera acquistare creme solari a base di ossido di zinco o biossido di titanio sotto forma di micro-rivestimento, pare che siano più sicure. Tale indicazione è riportata sulla confezione.

Dovrebbero essere invece evitati invece gli spray solari contenenti biossido di titanio, in quanto se inalato può essere pericoloso.