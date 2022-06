Colpo di scena all’Isola dei Famosi, sboccia l’amore: lui 27 e lei 57 anni | Da non credere

By

Isola dei Famosi, colpo di scena clamoroso, sboccia l’amore tra due amatissimi naufraghi: tra di loro 30 anni di differenza, da non credere. Il pubblico è senza parole.

L’amore arriva in Honduras e Cupido colpisce proprio loro, due tra i naufraghi più amati dell’edizione 2022. Sull’Isola dei Famosi scoppia la scintilla, incredibile, differenza di età abissale tra i due ‘piccioncini’.

Isola dei Famosi, colpo di scena clamoroso

Anche l’Isola dei Famosi edizione 2022 sta per giungere al termine. Tra poche settimane scopriremo il vincitore del noto reality di sopravvivenza che quest’anno è stato seguitissimo.

Il game show condotto da Ilary Blasi con la presenza fissa degli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, ha riscosso un successo senza precedenti. Ogni appuntamento settimanale ha raggiunto dati di ascolto strabilianti e il merito è non soltanto della squadra di lavoro messa in piedi dai piani alti di Cologno Monzese ma anche del cast che è in grado di attirare l’attenzione del pubblico con colpi di scena sempre sorprendenti.

A proposito di colpi di scena e sorprese, avete visto che cosa è successo in Honduras? Sboccia l’amore sull’Isola proprio tra due amatissimi naufraghi. La differenza di età è di ben 30 anni, da non credere. Una nuova coppia si è formata? I fan sono senza parole.

‘Sboccia l’amore’ tra i due naufraghi: tra di loro 30 anni di differenza

L’isola delle sorprese, altro che Isola dei Famosi! Sboccia l’amore in Honduras tra due amatissimi concorrenti: lui ha 27 anni e lei 57. Stiamo parlando di Luca Daffrè e Carmen Di Pietro.

Ormai l’Isola dei Famosi sta per giungere al termine e i concorrenti che attualmente si trovano in Honduras sono quelli più amati dai telespettatori e proprio tra di loro si nasconde il vincitore dell’edizione 2022 del game show di Canale 5.

Luca e Carmen sono una ‘coppia’ davvero strabiliante. Nelle ultime settimane i due si sono avvicinati tantissimo e tra di loro è nata una splendida amicizia, destinata forse a diventare qualcosa in più?

Nelle ultime ore la concorrente più amata dell’Isola dei Famosi ha lasciato i fan di stucco facendo una ‘proposta indecente’ all’ex volto di Uomini e Donne, Luca Daffrè. La mamma di Alessandro Iannoni, ha dichiarato di aver messo da un bel po’ di tempo gli occhi sul giovane aitante e gli ha chiesto di diventare il suo toyboy.

Da parte di Luca è arrivata una risposta positiva. Chiaramente Carmen e Luca non fanno sul serio, i due stanno scherzando ma al contempo affrontando anche una questione che per Carmen è piuttosto seria: non esiste la differenza d’età quando c’è di mezzo un sentimento.

In un filmato si può ascoltare la showgirl italiana raccontare agli altri naufraghi la sua esperienza da scrittrice. Carmen ha iniziato a scrivere un libro sulla differenza di età raccontando del suo amore per Sandro Paternostro con il quale c’erano ben 43 anni di differenza, testimonianza che l’amore non conosce età.

Qualcuno crede che la proposta indecente fatta dalla Di Pietro a Daffrè sia solo per far un dispetto ad Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen che ora è a casa e che la sta facendo preoccupare dato che dall’Honduras lei non può controllare gli spostamenti e la ‘vida loca’ del figlio.