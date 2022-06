Catastrofe in casa reale inglese, hanno ereditato la malattia di Diana: che disastro

Disastro nella casa reale inglese, proprio loro hanno ereditato la malattia di Lady Diana. Che dramma! La monarchia teme per la corona. Sudditi in ansia per la Royal Family.

Non arrivano buone notizie dalla casa reale inglese: Lady Diana ha trasmesso loro proprio quella brutta malattia ereditaria. Disastro nella Royal Family.

Terremoto nella casa reale inglese

La Royal Family di nuovo al centro dell’attenzione. Sono ormai mesi che i componenti della casa reale inglese continuano a far parlare di sé per via di alcune vicende private e personali che hanno attirato l’attenzione mediatica del mondo.

Si è concluso solo da qualche giorno il Giubileo di Platino organizzato in onore della Regina Elisabetta che ha celebrato i 70 anni di regno e come sempre, ogni evento a cui prende parte la Regina, è costellato da sorprese e colpi di scena.

I sudditi hanno potuto assistere al ritorno in patria, seppur per brevissimo tempo, del secondogenito di Carlo e Lady Diana, il principe Harry che è venuto a trovare la monarca con famiglia al seguito.

Grande assente invece alla cerimonia di ringraziamento il duca di York, il principe Andrea, che si è beccato il covid. Ma i colpi di scena non sono finiti. Viene fuori un’indiscrezione che fa tremare la monarchia: proprio loro hanno ereditato la malattia genetica di Lady Diana.

Malattia ereditaria, proprio loro fanno preoccupare la nazione

Spunta un’indiscrezione che lascia i sudditi senza parole e fa tremare la monarchia inglese: proprio loro, William e Harry, hanno ereditato la malattia genetica di Lady Diana. Svelato un segreto nascosto per anni che adesso potrebbe cambiare le sorti dei due rampolli inglesi.

Lady Diana, secondo quanto si apprende da una lettera che porta la firma del medico di corte ser John Batten, soffriva di una malattia mentale genetica trasmessa con molta probabilità anche ai suoi figli e causa di un futuro disastro dinastico. A lanciare lo scoop il settimanale tedesco Freizeit Heute.

Diana non ha mai avuto un rapporto sereno con sé stessa e spesso John Battten è stato il suo migliore confidente. Il medico, secondo un referto che è stato poi reso pubblico dal Daily mail, parla di una condizione gravissima di Diana Spencer, di natura genetica che poteva essere trasmessa senza alcun dubbio anche ai due rampolli di casa Windsor e cioè suoi figli William ed Harry.

Per via di questa malattia mentale genetica, la principessa fu visitata non soltanto dal suo medico di fiducia ma anche da altri tre specialisti e da uno psicanalista, Alan McGlashan che non era però d’accordo con il parere degli altri medici.

Diana aveva raccontato proprio a McGlashan che i suoi colleghi l’avevano imbottita di antidepressivi e consigliato di sottoporsi a un percorso terapeutico per via degli incubi ricorrenti che la principessa aveva tutte le notti.

Otre a questa malattia genetica, Diana era affetta anche da depressione, sbalzi d’umore e attacchi di panico. La principessa ha vissuto una grande calvario e tutte queste malattie sono le stesse riscontrate anche nei suoi figli.

In particolare, il principe William desta preoccupazione. Come fanno sapere alcuni membri di palazzo reale, è solito avere sbalzi d’umore, ansia e attacchi di depressione. Le domande adesso che sorgono tra i sudditi sono queste: si tratta di disturbi emozionali o di disturbi patologici? La corona è a rischio?