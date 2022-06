Belen Rodriguez è continuamente al centro dell’attenzione per la sua discussa vita sentimentale. Nelle scorse ore, la nota showgirl, ha condiviso sui social un post contro uno dei suoi ex fidanzati: scopriamo di chi si tratta, da non credere.

Belen Rodriguez, è da tantissimi anni che fa parte del mondo dello spettacolo italiano e non è mai finita nel dimenticatoio, bensì, nel mirino della cronaca rosa. Il pubblico la ama follemente, anche se le critiche non mancano proprio mai.

La showgirl è una donna molto forte e riesce a superare ogni cosa. Ma a volte, quando perde le staffe è fuori controllo: scopriamo cosa è accaduto.

Belen Rodriguez, il ritorno di fiamma

Per Belen Rodriguez i riflettori non si spengono proprio mai, tutti sono curiosi di scoprire di più sulla sua vita privata. Eppure, malgrado sia uno dei volti più conosciuti e apprezzati del piccolo schermo, lei è molto attiva sui social.

Spesso e volentieri, nelle sue storie IG, lascia anche il box delle domande dove i loro fan possono scriverle un pensiero o appunto una domanda. Ultimamente è finita al centro dell’attenzione per il suo ritorno di fiamma con Stefano De Martino.

Dopo vari tira e molla, Belen Rodriguez e Stefano De Martino non si nascondono più. La showgirl argentina, in realtà, non si è mai nascosta, soprattutto quando qualcosa o qualcuno non le va a genio. Nelle scorse ore, non è passata inosservata una sua frecciatina sui social, riferita ad uno dei suoi ex: scopriamo cosa ha detto.

Belen Rodriguez, la clamorosa frecciatina sui social

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme da pochissimo tempo, realizzando così il sogno di tantissimi fan che speravano un ritorno di fiamma. Ma come saprete, la showgirl argentina si è lasciata da poco con Antonino Spinalbese, padre della sua secondogenita, Luna Marì.

Ultimamente l’hairstylist è stato beccato con un’altra ragazza, si tratta di Helena Prestes. Secondo alcuni utenti, Belen non sarebbe affatto contenta di questa presunta storia d’amore, dato che nelle scorse ore ha condiviso, nelle storie IG, il brano di Jovanotti e Luca Carboni “Le storie d’amore”, scrivendo:

“Buonanotte con delle verità…”

Sono in tanti a credere che questa sia una chiara e clamorosa frecciatina ad Antonino Spinalbese e alla sua nuova presunta fiamma. Però, il diretto interessato non ha risposto e lei ovviamente non ha spiegato a chi era riferita questa storia IG.