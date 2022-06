Albano in rovina, spunta l’indiscrezione: costretto a farlo per soldi | Disperato come non mai

Albano Carrisi nei guai, spunta l’indiscrezione che fa tremare i fan: proprio lui costretto a farlo per soldi. La disperazione arriva a Cellino San Marco. Ecco che cosa sta succedendo nella vita di uno degli artisti più amati d’Italia.

Tra le voci più prestigiose ed eccelse che il mondo musicale italiano ha la fortuna di avere, c’è sicuramente quella di Albano Carrisi. Il cantante di Cellino San Marco ha una carriera strabiliante alle spalle e un futuro ancora luminoso da vivere.

Con la sua musica ha fatto la storia della canzone italiana e non solo. Conosciuto non soltanto nel nostro bel Paese ma anche all’estero, in particolare in Russia, insieme a Romina Power è tra gli artisti più amati e seguiti di sempre.

Passato agli onori della cronaca rosa e nera per il matrimonio con la cantante americana e per la tragedia della scomparsa di Ylenia, oggi è felice accanto a Loredana Lecciso. Arriva tuttavia un’indiscrezione che lascia tutti senza parole: il cantante è in rovina, proprio lui è costretto a farlo per soldi. I fan sono davvero rimasti a bocca aperta.

Ne ha parlato persino il settimanale tedesco Frau aktuell che ha dedicato uno spazio sulla sua rivista proprio al famoso artista italiano parlando di una rovina finanziaria che starebbe vivendo il pugliese.

Il magazine tedesco racconta che a causa del covid, anche le finanze di Albano ne hanno risentito e non poco e l’artista, che noto per essere il proprietario delle tenute di Cellino San Marco che ospita artisti famosissimi nazionali e internazionali ma anche persone comuni, si è ritrovato ad avere un calo di prenotazioni che avrebbero portato il cantante e la sua famiglia a vivere in ‘ristrettezze economiche’.

Come fare dunque per sopravvivere alla crisi? Albano si è ritrovato ‘costretto’, secondo le parole del settimanale tedesco, ad accettare la proposta di un emergente marchio di arredo casa, e di sponsorizzare i loro prodotti.

Il famoso e-commerce di arredamento, ha fatto diventare il cantante di Cellino San Marco il suo testimonial per eccellenza. Albano si è ritrovato anche a modificare il suo brano più famoso, Felicità, rivisitandolo con parole adatte a pubblicizzare l’azienda di arredi che lo paga per utilizzare la sua immagine e il suo testo.

Insomma, fa sapere il settimanale Frau aktuell, il cantante di Cellino San Marco non starebbe vivendo, economicamente parlando, un periodo idilliaco e l’opportunità di ritornare in televisione è arrivata ma non grazie alla musica bensì come testimonial di un marchio di arredi.

Questa è la soluzione per andare avanti. Per il momento nessun concerto in vista per lui, nessuna esibizione all’orizzonte: è un periodo ancora difficile da un punto di vista lavorativo.