UeD, perde i sensi e sviene: chiamato d’urgenza il 118 la per la dama del trono over

Pessime notizie per un membro effettivo del cast del noto programma UeD, proprio lei, dama del trono over, trasportata d’urgenza al pronto soccorso per via delle sue gravi condizioni si salute. Ecco di chi si tratta e cosa è realmente accaduto.

In questo ultimo periodo purtroppo sono molte le notizie che vedono come protagonisti i membri del cast del noto programma di Maria de Filippi, ovvero Uomini e Donne. Per gli appassionati del dating show e per gli affezionati al cast ovviamente è un dispiacere. Purtroppo però questa volta la situazione è molto più delicata del solito ed oltremodo preoccupante poiché la dama in questione è stata trasportata d’urgenza con l’ambulanza al pronto soccorso per via delle sue pessime condizioni di salute.

Come ben saprete sono ormai diversi giorni che il programma ha smesso di girare le riprese per poi mandarle in onda. All’interno dello sptudio appunto non vi sono affatto i membri del cast del programma, non vi sono nemmeno tutti coloro che lavorano con ala conduttrice dietro le quinte. Quest’ultimo infatti si riempirà nuovamente fra qualche mese quando inizieranno una nuova edizione del dating show con dei nuovi membri.

Attualmente quindi i membri già presenti nel cast possono tranquillamene vivere a pieno l’estate senza doversi preoccupare di nulla. Molti loro appunto hanno deciso id corsi ogni singolo instante di relax, per altri di loro però le ferie non sono del tutto serene. Vediamo quindi nel dettagli è la povera dama e cosa è effettivamente successo: quali sono le sue condizioni di salute attuali.

UeD, propio lei finisce d’urgenza all’ospedale, le sue condizioni di salute preoccupano: ecco tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato purtroppo un membro effettivo del cast del trono over, ovvero una delle dame a cui il pubblico è più affezionato, è finita d’urgenza al pronto soccorso per via. Stiamo parlando proprio della dama Veronica Ursida, la quale ha avvertito delle complicazioni di salute inaspettate che l’hanno costretta a riposare su un lettino d’ospedale. Pare che abbia avverto dei crampi molto forti a livello addominale, i quali non le hanno consentito di camminare e l’hanno portata perfino a perdere completamente i sensi.

Ma è finita in ospedale 😱😱 pic.twitter.com/p71haPefro — Marietta (@Mariettamitica) June 11, 2022

“Eccomi, ieri sera sono stata portata in ambulanza in ospedale, la prima volta nella mia vita sinceramente di andare all’ospedale in ambulanza. Ho avuto un forte dolore che partiva dall’ombelico fino all’altezza delle ovaie. Questi crampi fortissimi mi hanno portato sia ad andare di stomaco e sia a forti dolori alle gambe infatti non mi riuscivo ad alzare. Infatti ho avuto uno svenimento. Non mi va di entrare in merito però mi sono abbastanza spaventata.”

Queste sono le parole della dama, la quale ha tentato in ogni modo di rassicurare tutti i suoi fan preoccupati. Ha inoltre spiegato che attualmente sta molto meglio e che per il momento dovrà stare in assoluto riposo così da non complicare ulteriormente la situazione. Oltretutto vorrebbe essere in forze per l’esame di terza media del figlio, festeggiando così insieme a lui questo piccolo traguardo di vita.