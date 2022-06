Trussardi senza un briciolo di cuore, l’imperdonabile sgarbo a Michelle | Poverina

Aria di tempesta nel rapporto affettivo e genitoriale di Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker, quello che ha fatto è del tutto imperdonabile. Ecco tutti i dettagli a riguardo: cosa è successo davvero.

Come ben saprete la coppia di genitori negli ultimi mesi ha vissuto uno dei momenti più bui, entrambi infatti hanno notevolmente attirato l’attenzione dei media per via della loro separazione definitiva. Inizialmente tutto questo sembra un semplice chiacchiericcio, il quale poi ha iniziato a prendere piede ed ha poi ottenuto perfino la conferma dei diretti interessati. Ormai sono trascorsi diversi mesi dalla loro scelta e pare che entrambi fin da subito abbiamo deciso di mantenere comunque un ottimo rapporto così da non influenzare negativamente sulla crescita delle loro due splendide bambine.

Questa loro scelta non ha fatto altro che aumentare la stima che il pubblico aveva ed ha tuttora nei loro confronti. Inoltre in diverse occasioni sono apparsi insieme appunto per non rovinare la quotidianità delle loro bambine. Insomma, pare che il comportamento adottato da entrambi voglia far capire a molti che dividersi non è sempre un disagio e non per forza deve comportare un distacco familiare.

Nonostante questo però entrambi hanno continuato a procedere da soli nel privato prendendo nuovamente in mano le redini della propria vita. Per chi non lo sapesse la famigerata conduttrice ha perfino intrapreso una relazione sentimentale con il famoso medico Giovanni Angiolini, con il quale è stata paparazzata diverse volte. Ad oggi però da parte sua non è stato ancora confermato nulla ed anzi lei si definisce tuttora single.

Il gesto di Trussardi non passa affatto inosservato, Michelle Hunziker delusa dal suo comportamento: i dettagli

Come vi abbiamo già anticipato entrambi hanno proseguito su strade diverse tentando però di mantenere vivi i rapporti. Pare però che questo non sia bastato affatto poiché nelle ultime ore il loro rapporto ha iniziato a prender un piega del tutto diversa. Ebbene, dovete sapere che questi sono stati giorni particolarmente importanti per la famiglia Trussardi e per questo motivo anche per lui.

Si è tenuto infatti il saggio di danza delle due piccole figlie dall’ex coppia, le quali hanno quindi interpretato una parte molto importante prendendo posto sul palco del teatro. A sedere ovviamente vi era la nota conduttrice Michelle Hunziker, la quale si è gustata ogni attimo della loro esibizione.

Il posto vuoto non colmato dalla presenta di Tomaso però ha innalzato un chiacchiericcio del tutto inaspettato. A fare compagnia a Michelle appunto vi erano solo le nonne delle bimbe, ovvero la madre della presentatrice e la madre del noto imprenditore Tomaso Trussardi. Di quest’ultimo però non vi era affatto traccia.

Sole e Celeste quindi non hanno avuto l’onore di ballare davanti al padre. L’assenza di Tomaso pare che abbia fatto infuriare la donna, nonché madre delle due splendide bambine. Il gesto non è passato inosservato perfino per i giornalisti ovviamente e per tutte le persone presenti all’interno del teatro. Tomaso successivamente si sarà scusato con Sole e Celeste secondo voi? Avrà speso qualche parole perfino nei confronti di Michelle?