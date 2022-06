“Ti amo”, nessuna Belen: Stefano perso per un’altra donna, abbiamo frainteso tutto | FOTO

Stefano De Martino follemente perso per un’altra donna, Belen lasciata ancora una volta da parte. I suoi sentimenti per lei sono completamente immutabili: ecco di si tratta effettivamente e quali sono i rapporti fra di loro.

In questi ultimi tempi abbiamo sentito spesso parlare del rapporto che ormai regna fra gli storici ex. La nota modella e conduttrice appunto ha nuovamente intrapreso una relazione sentimentale con il padre del suo primo figlio, ovvero l’ex ballerino Stefano De Martino. Ovviamente il loro avvicinamento inizialmente è stato sentito più volte per via del breve tempo passato dalla separazione della donna da Antonino Spinalbese, nonché padre della sua seconda figlia. Successivamente però i due sono stati beccati insieme innumerevoli volte tanto che entrambi hanno poi confessato di voler riprovare a costruire una vera famiglia insieme.

Inutile dirlo, il piccolo Santiago è rimasto estasiato dalla notizia del ritorno dei suoi genitori. Questa volta però hanno deciso di non prendere decisioni affrettate poiché non vogliono che il loro legame si frantumi in mille pezzi come già successo in passato. Questa volta appunto non si accettano scuse, è la volta decisiva che separerà o unirà per sempre la coppia.

Per questo motivo infatti entrambi cercano di attirare l’attenzione il meno possibile, così da non dover dare alcun tipo di spiegazione ed ovviamente per godersi ogni attimo in defetta privacy. Tutto questo però nelle ultime ore pare che sia sfumato di punto in bianco poiché il noto conduttore ed ex ballerino ha confessato pubblicamente i suoi sentimenti nei confronti di un’altra donna. Vediamo quindi nel dettaglio di chi effettivamente si tratta e cosa è successo nelle scorse ore.

Stefano De Martino follemente innamorato di lei, la dichiarazione d’amore non lascia scampo, ma Belen?

Venendo a conoscenza della notizia la domanda ovviamente sorge spontanea. In tutto ciò che fine ha fato Belen e che ruolo avrà da oggi in poi? Ebbene, per poter rispondere alla domanda bisogna prima comprendere effettivamente cosa è realmente successo nelle scorse ore. Per fa ciò ovviamente serve il nome della presunta nuova fiamma del conduttore televisivo. Per chi non lo avesse ancora capito stiamo ovviamente parlando di una donna che da tempo immemore possiede le chiavi del suo cuore. Per la quale farebbe di tutto senza mai pentirsi.

Lei è ovviamente Adelaide De Martino, ovvero la sorella dello stesso conduttore televisivo. Quest’ultima ha da poco festeggiato il compleanno, ha infatti compiuto ben 28 anni. Alla festa ovviamente era presente il fratello, il quale ha poi deciso di condividere uno scatto della sorella sulle sue Instagram Story aggiungendo come descrizione le seguenti parole: “Ti Amo.”.

Chi non è a conoscenza del legame che li unisce, vedendo lo scatto associato ad una tale descrizione, può aver frainteso. Fra i due però vi è solo il legame fraterno, uno di quegli amori che non si perdono a discapito degli anni passati e dagli errori fatti. Uno dei pochi amore che rimane immutato nel tempo ed anzi si rafforza di giorno in giorno. Per questo motivo la nota showgirl non si è neanche lontanamente preoccupata della descrizione aggiunta, sapendo ovviamente della parentela.