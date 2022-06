Piante, i giardinieri buttano nei vasi questa spezia: mai avuti dei fiori così sani e profumati

Repellente naturale – La cannella è anche efficace nel prevenire la comparsa di diversi insetti e aracnidi che possono danneggiare le piante.

Formiche, mosche bianche, cocciniglie, ragnetti rossi, afidi, bruchi… con l’arrivo della primavera fanno la loro comparsa e quando la loro popolazione inizia a diventare un’infestazione in grado di divorare foglie, steli e persino gli ortaggi dell’orto. Quindi è arrivato il momento di intervenire.

Come si può usare la cannella sulle piante? Va applicata una piccola quantità di cannella in polvere direttamente sul terreno, formando un cerchio intorno al fusto della pianta per tenere lontani gli insetti.

Spargendone un po’ sull’area erbosa del giardino, le formiche decideranno di spostarsi altrove.

Un substrato più ricco – Come già detto, la cannella è ricca di minerali, alcuni dei quali, come il magnesio e il calcio, sono essenziali per la crescita e lo sviluppo delle piante.

Si può far bollire un bastoncino di cannella in un litro d’acqua o diluire due cucchiai di cannella in polvere in acqua calda. Una volta che il preparato è completamente freddo, cospargerlo direttamente con l’acqua di cannella o mescolarlo con una quantità maggiore di acqua.

In ogni caso, si tratta di un modo semplice per arricchire il substrato e fornire alla pianta un apporto supplementare di minerali essenziali. Tuttavia, non bisogna esagerare, perché come per ogni altra cosa, se si esagera con l’uso, può causare problemi alla salute della pianta.

Ideale per far crescere le talee – Questa è una delle proprietà più utili della cannella quando si tratta di curare le piante, perché questa spezia è uno dei radicanti naturali più efficaci, proprio per la sua capacità di proteggere le radici della giovane pianta dall’attacco di funghi e batteri, e anche per le buone sostanze nutritive che fornisce.

La cannella aiuta la crescita di una talea in una pianta e il modo di usare questo agente radicante organico è molto semplice. Se avete prelevato una talea e intendete piantarla direttamente nel terreno, cospargete la talea di cannella e piantatela in un vaso temporaneo prima di metterla a dimora.

Se la talea necessita di qualche giorno in acqua prima di essere piantata, arricchire l’acqua aggiungendo un cucchiaio di cannella in polvere. In entrambi i casi, la talea inizierà a mettere radici sane in breve tempo.