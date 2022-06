Mara Venier, una delle conduttrici più amate e note della televisione italiana. Con la sua professionalità e accoglienza a Domenica In, ha conquistato il cuore di milioni di persone, tra cui quello di suo marito, Nicola Carraro: scopriamo di più.

Sempre più persone sono curiose della vita sentimentale di Mara Venier. La conduttrice di Domenica In, è senza dubbio uno dei volti più importanti e amati del panorama televisivo italiano.

Proprio per questo, i suoi fan vogliono conoscere al meglio suo marito, Nicola Carraro. I due stanno insieme da tantissimo tempo, ma sapete l’uomo che lavoro fa? Non ci crederete: scopriamolo insieme.

La storia d’amore di Mara Venier e Nicola Carraro

Ormai sono tantissimi anni che vediamo Mara Venier in televisione, proprio per questo, sappiamo tutto su di lei, ma non sulla sua dolce metà. I due si sono conosciuti il 19 settembre del 2000, ed erano entrambi i sono ad una cena di una loro amica in comune, Melania Rizzoli.

Circa un mese dopo, i due si incontrarono di nuovo a Forte dei Marmi, ed è proprio lì che si baciarono. Da quel momento non si sono mai più lasciati. Mara Venier, nel corso di un’intervista ha detto:

“Sono stata molto fortunata, perché a 50 anni ho incontrato l’uomo che mi ha resa felice.”

Il loro è un amore che tutti sognano, ancora oggi, dopo ben 22 anni di relazione, la coppia è più unita e innamorata che mai. Ma sapete che lavoro fa Nicola Carraro? Scopriamolo insieme, non ci crederete mai.

Che lavoro fa Nicola Carraro, il marito di Mara Venier

Chi segue Mara Venier sui social, sa che ancora oggi, la vita professionale di Nicola Carraro è molto attiva, infatti, spesso la lascia da sola nel loro appartamento a Roma, perché lui è costretto a partire. Ma precisamente che lavoro fa? Scopriamolo insieme.

In particolare, il marito della conduttrice di Domenica In è un importante e noto produttore cinematografico ed editore. E’ anche un giornalista, ma sono in molti a non sapere che ha lavorato addirittura per il Corriere della Sera.

Lui è il nipote di Angelo Rizzoli ed ha iniziato la sua carriera proprio nella casa editrice di famiglia. Inoltre, Nicola ama viaggiare, infatti, ha una casa anche a Santo Domingo, ma non abbandonerebbe mai la sua città, Roma.