Impossibile dimenticarla o non conoscerla, Mariangela Fantozzi è uno dei personaggi più amati del panorama artistico italiano. Grazie alla particolare personalità e al suo aspetto “scimmiesco” ha conquistato il pubblico italiano.

Mariangela Fantozzi – Lettoquotidiano.itMariangela, la figlia brutta del ragionier Fantozzi che ha conquistato il cuore di milioni di persone, oggi ha più di 70 anni e la sua vita è completamente cambiata. Grazie al successo per la sua interpretazione di questo personaggio, è entrato nella storia del cinema italiano.

Come in molti saprete, Mariangela in realtà è un uomo. L’attore che recita nei panni della figli di Fantozzi si chiama Plinio Fernando. Siete curiosi di scoprire com’è diventato? Rimarrete a bocca aperta appena lo vedrete: scopriamo di più.

Chi è Plinio Fernando: tutto sull’attore che interpretava Mariangela Fantozzi

Plinio Fernando, classe 1947 nato a Tunisi da genitori di origine ebraica. Lui è un attore amatissimo dal pubblico italiano. Dopo essersi diplomato come perito meccanico ha iniziato a frequentare L’Accademia di recitazione Stanislavskij al Teatro Anfitrione.

La vera svolta è arrivata nel 1974, per la sua interpretazione nei panni di Mariangela in ben otto film, insieme al grande Paolo Villaggio. Purtroppo, a metà anni ‘90, è stato costretto a ritirarsi dalle scene e si è dedicato alla pittura e anche alla scultura.

In quegli anni suo padre morì e a causa di una malattia che gli dava il diritto alla pensione di reversibilità, prese la decisione di abbandonare il lavoro del suo cuore, per non perdere i soldi della pensione. Ma oggi che fine ha fatto? Lo avete mai visto ultimamente? Rimarrete di stucco.

Plinio Fernando, com’è diventato? Impensabile |FOTO

L’attore è senza dubbio invecchiato, ma l’espressione e la sua simpatia è rimasta sempre la stessa. Dai segni del tempo non si sfugge, ma impossibile non ricordare almeno una sua battuta, dato che è un volto molto importante della storia del cinema.

Mariangela è un personaggio epico e le scene esilaranti con lui sono indimenticabili ancora oggi, dopo più di 40 anni fa. Durante un’intervista ha parlato anche di Paolo Villaggio, con il quale ha sempre avuto un rapporto di profonda amicizia e rispetto.

Oggi Plinio ha 75 anni e confrontando le immagini del passato con quelle attuali, possiamo notare che non c’è un grande cambiamento a livello fisico, ma è stato solamente colpito da qualche ruga e anche da qualche altro segno del tempo.