Gelato al biscotto, conquisti grandi e piccini: gli ingredienti ce li hai già in cucina

Un gelato al biscotto semplicissimo da realizzare e senza la gelatiera! Questi piccoli gelati saranno la merenda ideale per i bambini o da gustare alla fine del pasto.

Pochi ingredienti genuini come i biscotti secchi, della panna da montare, latte e zucchero e il gioco è fatto!

Gelato al biscotto

Una merenda gelato che prevede l’uso dei biscotti è l’ideale nelle calde giornate estive, prepararli in casa ci darà la certezza di ciò che diamo ai nostri cari. Senza contare che si presta a numerose varianti!

Infatti possiamo aromatizzare secondo il proprio personale gusto la base unendo del cacao o del succo alle fragole o alle amarene, oppure mettendo della vaniglia o piccole gocce di cioccolato.

L’impiego del latte condensato farà di questa preparazione casalinga un gelato cremoso in tutto simile a quelli in commercio. Vediamo dunque cosa ci occorre per la loro realizzazione e come prepararli passo passo.

Ingredienti per 10 gelati biscotto

20 biscotti secchi ( quadrati o rettangolari)

250 ml di panna fresca liquida

90 grammi di latte condensato

50 grammi di latte

una pizzico di vanillina

Ingredienti del latte condensato 120 g di latte 120 g di zucchero 10 g di burro

Preparazione del gelato al biscotto

Per il latte condensato, possiamo impiegare quello già pronto oppure prepararlo versando il latte e lo zucchero in un pentolino, e mettere lasciare cuocere per 15 minuti circa a fiamma bassa.

Quando il composto sarà addensato si può unire la noce di burro miscelando di tanto in tanto, che darà al composto un aspetto liscio e lucido, alla fine si lascia raffreddare.

Ora si può iniziare a montare la panna, che avremo preso dal frigorifero in quanto deve essere ben fredda. Aiutandoci con delle fruste elettriche montiamo a neve fino a che non risulterà ben ferma.

Ora possiamo unire piano piano il latte condensato, senza smettere di montare la panna. Prendiamo una teglia delle dimensioni giuste ad accogliere le metà dei biscotti affiancati e la si riveste con della pellicola trasparente.

In una ciotola versiamo del latte e inumidiamo 10 biscotti che andranno posti rovesciati sul fondo, quindi si versa la crema di gelato sulla base di biscotti e si livella con una spatola morbida.