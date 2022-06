Francesca Pascale, ormai non si vede da anni: oggi è diventata un’altra | Impressionante

Vi ricordate della famosissima Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi? Lei oggi è totalmente diversa e combatte in prima linea per affermare il suo pensiero. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Come ben saprete lei per molti anni ha ricoperto un ruolo estremamente importante al fianco di uno dei più grandi volti della politica italiana. Ebbene si, ha accompagnato il famigerato Silvio Berlusconi per molti anni della sua vita. Ovviamente la loro relazione incuriosì molti volti del mondo della politica e non solo. ovviamente tutto il popolo italiano seguì attentamente le dinamiche della loro storia. Per loro inoltre arrivarono perfino delle critiche per via della notevole differenza di età, questo però non impedì loro di proseguire e continuare a coltivare il forte sentimento che li univa.

L’interesse mediatico che ha colpito la coppia allora però ha fatto sì che la donna si allontanasse dal grande schermo, senza prendere posto al fianco dell’ex presidente. Nonostante questo però la loro quotidianità non cambiò di molto ed anzi la loro storia continua per moltissimo tempo.

Come ben saprete Silvio negli ultimi anni però ha completamente voltato pagina, lasciandosi così definitivamente il suo passato alle spalle. Per chi non lo sapesse, solo qualche mese fa appunto, lui è convolato a nozze con la sua compagna dopo una relazione di circa 2 anni.

Francesca Pascale, che fine ha fatto? Ecco com’è oggi: completamente diversa da come la ricordiamo

Come vi abbiamo comunicato precedentemente, qualche mese fa Silvio ha fatto il grande passo con Marta Fascina. Questo non ha affatto sconvolto la sua storica ex, la quale anziché portare rancore ha deciso di augurargli il meglio, come è giusto che sia. Dalla loro rottura come vi dicevamo la donna ha preferito mantenere un profilo basso ma non si è mai allontanata definitivamente dalla politica. Quest’ultima infatti è una delle sue più grandi passioni fin da molti anni prima dell’inizio della relazione con Silvio.

Vi ricordiamo appunto che, ancor prima di conoscerlo nel privato la donna stimava incredibilmente l’ex presidente, fondò infatti molte organizzazioni che sportavano il suo nome. Inoltre, al fior della sua carriera decise di candidarsi come sindaco di Napoli, sua città d’origine.

Oggi lei è ancora particolarmente impegnata nel mondo della politica ed anzi continua costantemente a battersi per i diritti di tutti ed in particolar modo per i membri LGBT. Ha perfino creato una Fondazione che prende il seguente nome: I Colori della Libertà.