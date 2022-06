Basta buttare i limoni spremuti, ti fanno risparmiare un sacco di soldi

Una volta spremuti i limoni non devono essere buttati, ma devono essere conservati perché si possono usare in moltissimi modi.

Il riutilizzo delle bucce dei limoni spremuti ci consentono di risparmiare tantissimi soldi. Ecco come utilizzare i limoni spremuti.

Riutilizzare i limoni spremuti: disincrostare la caffetteria

Per pulire la caffetteria è possibile utilizzare l’acqua, il sale e le bucce di limone. Basta fare roteare le bucce di limone sul bordo delle tazzine e lasciare il liquido all’interno per tutto il giorno. Una volta rimosso il liquido è bene lasciare le tazzine ed i piattini con un composto di bucce di limone, bicarbonato, acqua e sale.

Riutilizzare i limoni spremuti per smacchiare gli abiti

Per rimuovere le macchie dagli abiti e dalle camicie è possibile utilizzare le bucce dei limoni spremuti, che hanno un forte potere sgrassante.

Grazie al succo di limone è possibile rimuovere le macchie ostinate ed il grasso. La buccia può essere utilizzata come se fosse una spugna e può essere strofinata fino alla rimozione della macchia grassa.

Basta attendere qualche minuto e si può procedere al normale lavaggio del capo, che tornerà perfettamente pulito e senza aloni.

Riutilizzare le bucce di limone per disinfettare i lavandini e le tubature

Le bucce di limone possono essere utilizzate per disinfettare i lavandini e le tubature. Dopo aver strofinato le tubature ed i lavandini con il limone è buon consiglio utilizzare del bicarbonato per rendere il tutto ancora più lucido.

Riutilizzare le bucce di limone per preparare un detergente multiuso

Le bucce di limone possono essere utilizzate per preparare un detergente multiuso adatto per pulire e detergente tutte le superfici. In un contenitore mettiamo dell’aceto bianco, del bicarbonato, del sale e le bucce di limone. Lasciamo a riposo e, dopo qualche giorno, applichiamo il composto per detergere e lavare qualsiasi superficie.

Utilizzare le bucce di limone per sbiancare i denti

Le bucce di limone possono essere utilizzate per rimuovere le antiestetiche macchie sui denti. Basta strofinare per 5 minuti per avere un sorriso splendente. Il buon consiglio è evitare di strofinare a lungo in quanto l’acidità del limone potrebbe rovinare lo smalto.

Riutilizzare le bucce di limone per igienizzare i taglieri di legno

I taglieri di legno possono accumulare con il tempo sporco, cattivi odori e batteri. Basta strofinare la buccia di limone sul tagliere di legno per renderlo perfettamente igienizzato.