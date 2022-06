Amici, sbarca un famoso figlio d’arte: proprio lui nella scuola di Maria de Filippi

Arriva finalmente la notizia del nome dell’allievo scelto per la prossima edizione di Amici, lui è un noto figlio d’arte e solo poche ore fa ha ottenuto il banco nella scuola di Maria de Filippi. Ecco di chi si tratta effettivamente.

Come ben saprete il noto programma è giunto al termine ormai diversi mesi fa facendo alzare la coppa al cielo al noto cantante nonché vincitore Luigi. La sua vittoria ha riportato il sereno dopo molti mesi trascorsi lontani da casa, ogni sacrificio fatto è stato ripagato e verrà nuovamente ripagato con gli innumerevoli ascolti che il giovane talento otterrà dalle sue prossime pubblicazioni. D’altronde la scuola di Maria De Filippi è stata studiata appunto per creare delle opportunità per tutti coloro che lo desiderano e dimostrano costantemente di meritarsele.

Terminato il programma ovviamente sono partiti i casting per accedere ai provini per la prossima edizione del programma. Questi ultimi si terranno in tutta Italia ed attualmente sono stati confermati ben due allievi, entrambi maschi. Uno di loro lo consociamo ciò poiché ha preso parte alla scorsa edizione del programma, purtroppo però non ha potuto terminare il suo percorso come tanto desiderava e proprio per questo motivo è determinato a riprova.

L’alunno scelto solo poche ore fa invece è del tutto lontano all’ambiente televisivo ed anzi. Non si è mai visto in Tv pur essendo un figlio d’arte di un certo calibro. Vediamo quindi nel dettaglio di chi effettivamente si tratta.

Proprio lui iene scelto come primo allievo ufficiale della nuova edizione di Amici di Maria de Filippi: tutti i dettagli a riguardo

Come ben saprete anche l’anno scorso si è presentato un giovane aspirante cantante nato da due genitori molto famosi. Stiamo ovviamente parlando dell’ormai famoso LDA, ovvero Luca D’Alessio. Il figlio di Gigi D’Alessio nella scorsa edizione ha tentato di mantenere l’anonimato ma dopo poco tempo il suo nome è trapelato. Ha iniziato così ad influenzare negativamente il suo percorso poiché tutti i professori da un figlio d’arte come lui bramavano molto.

Inizialmente in molti erano contrari, con il trascorrere dei giorni però luca ha dato dimostrazione del suo valore convincendo tutti i presenti e perfino i professori di potercela fare. Questa molto probabilmente la situazione si ripeterà poiché ai casting del noto programma si è presentato proprio un giovane ragazzo di soli 21 anni.

Assieme a Mattia Zenzola, capace ballerino presentatosi nella scorsa edizione sotto gli insegnamenti di Raimondo Todaro, ci sarà Giovanni Antonacci. Ebbene si, il figlio di Biagio Antonacci e Marianna Morandi è il primo allevo ufficiale della prossima edizione. Oltre ovviamente Mattia al quale spettava di diritto visto l’infortunio. Giovanni non solo è un figlio d’arto ma perfino un nipote, lui infatti è il nipote di dell’amatissimo Gianni Morandi.

Pare che il ragazzo si sia iscritto ai casting anche negli ani precedenti, senza però esser scelto. Quest’anno, come è successo anche l’anno scorso, è stato proprio il professore Rudy Zerbi. A far trapelare notizia è proprio Anticipazioni TV.