Alberto Matano, avevate capito che mestiere fa il compagno? Ammazza: è un pezzo grosso!

Alberto Matano, uno dei volti del piccolo schermo più noti e apprezzati di sempre. Lo vediamo quotidianamente al timore di Una vita in diretta, ma sapete che lavoro fa il suo compagno? Non ci crederete mai: scopriamo di cosa si tratta.

Milioni di telespettatori sono sempre più curiosi di scoprire l’identità del compagno del conduttore de La vita in diretta. La vita sentimentale di Alberto Matano, ormai, è ogni giorno al centro dell’attenzione. Poco fa è saltata fuori la professione del suo futuro marito: scopriamo di più sulla dolce metà del noto presentatore.

La vita privata di Alberto Matano

Come in molti saprete, il conduttore de La Vita in Diretta è felicemente fidanzato da diversi anni. Alberto, è sempre stato molto riservato riguardo la sua vita privata che ha sempre custodito gelosamente.

Ormai, non si parla d’altro, il suo matrimonio che si celebrerà a breve è il gossip preferito degli ultimi tempi. Secondo alcune indiscrezioni, si terrà a Labico, Impossibile dimenticare il suo coming out in diretta, davanti a milioni di telespettatori.

Ma la domanda che tutti si fanno è con chi potrebbe essere fidanzato Matano. Nel corso di un’intervista è uscito allo scoperto e ha rivelato che l’uomo misterioso si chiama Riccardo: scopriamo di più sul compagno di Alberto.

Chi è Riccardo, il futuro marito di Alberto Matano

Nel corso degli ultimi anni, la popolarità di Alberto Matano è cresciuta in un batter d’occhio. Da quando è al timone di Una vita in diretta, la sua vita sentimentale è continuamente al centro dell’attenzione, malgrado provi a tenerla lontana dai riflettori. Alberto, durante una recente intervista, ha svelato il nome del suo compagno e ha rivelato che a breve convoleranno a nozze:

“Abbiamo aspettato tanto e poi deciso all’improvviso. La nostra è una scelta di amore e di vita”

Purtroppo, non ha ancora detto al pubblico la sua identità, ma dalle foto scattate dai paparazzi, non è passato inosservato un uomo che è sempre in sua compagnia per le strade di Roma. Si vocifera che Riccardo sia un avvocato romano di 55 anni, ma il diretto interessato non ha né confermato o smentito nulla a riguardo.

Non abbiamo altre informazioni sull’uomo, ma i fan del conduttore, non vedono l’ora di vederlo nel giorno del suo matrimonio, probabilmente, sarà proprio in quel momento che scopriremo l’identità di Riccardo: non ci rimane che aspettare per saperne di più.