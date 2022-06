Zampirone zanzare, MAI posizionarlo qui: è pericolosissimo | Puoi dire addio alla salute

By

Ospiti indesiderati come le zanzare possono rovinare la serata a chiunque! Per questo per tenere questi insetti fastidiosi alla larga le pensiamo tutte.

Sebbene non ci sia modo di eliminare definitivamente le zanzare, esistono soluzioni a breve termine.

Zanzare cosa fare per allontanarle in giardino

Le siepi, i cespugli e l’erba alta fanno ombra e nascondono le zanzare. Hanno bisogno di un posto dove ripararsi dal calore e dal sole durante il giorno, quindi se abbiamo un giardino, meno zone d’ombra trovano, meno si riuniranno nel vostro giardino. Tenete le siepi e i cespugli curati e tagliate il giardino almeno una volta alla settimana. Falciate o dissodate le zone infestanti per ridurre al minimo l’ombra e per evitare che queste aree marginali diventino una giungla. Eliminare l’acqua stagnante – Non è una sorpresa che le zanzare siano attratte dall’acqua, ma è sorprendente quanto poca acqua sia necessaria alle zanzare per riprodursi e moltiplicarsi. Le zanzare possono deporre le uova in un solo ditale d’acqua, il che significa che qualsiasi cosa contenga anche solo un po’ d’acqua può ospitare le larve di zanzara. Individuate e svuotate qualunque fonte d’acqua – Smaltite o svuotate l’acqua da vecchi pneumatici, secchi, piscine per bambini inutilizzate, basi di vasi da fiori, mobili, giocattoli, barche e rimorchi lasciati all’aperto. Inoltre è bene tenere pulite le grondaie per evitare che l’acqua si accumuli. Riempite le buche di alberi e ceppi con malta. Posizionate i fossati in modo che drenino e riempite le zone paludose con del terriccio.