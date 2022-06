Silvia Toffanin, uno dei volti più amati e noti della televisione italiana. La conduttrice di Verissimo è una donna bellissima, ma ve la ricordate quando era giovanissima? A 17 anni era già di una bellezza unica: incredibile, vediamola.

Silvia Toffanin ha conquistato il pubblico giorno per giorno con la sua professionalità e gentilezza, ma la sua bellezza non è passata affatto inosservata. E’ una donna estremamente riservata, ma grazie ad alcune foto del suo passato che circolano sul web, possiamo vedere com’era quando aveva solamente 17 anni.

La conduttrice di Verissimo è sempre stata stupenda. Appena vedrete lei da giovanissima, rimarrete a bocca aperta: scopriamo di più.

Silvia Toffanin agli esordi: una bellezza senza tempo

Silvia Toffanin, rappresenta uno dei volti più importanti del mondo televisivo degli ultimi tempi. Ha iniziato la sua carriera nel piccolo schermo quando era ancora giovanissima e oggi è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano.

I più piccoli non ricorderanno, ma il suo successo è arrivato a Passaparola, quando faceva la “letterina” insieme ad una sua famosissima collega e amica: Ilary Blasi. Ancora oggi sono legate da un’amicizia molto profonda, infatti, la moglie di Totti viene spesso invitata a Verissimo e non mancano dei divertenti siparietti tra le due.

Silvia Toffanin debuttò nel panorama del mondo dello spettacolo nel 1997, nel famosissimo concorso di bellezza: Miss Italia. All’epoca era giovanissima, aveva ancora 17 anni, ve la ricordate? Non vi preoccupate, ci pensiamo noi a rinfrescarvi la memoria.

Silvia Toffanin a 17 anni | FOTO

Ha alle spalle una carriera costellata da grandi soddisfazioni, anche se la sua popolarità è arrivata pure grazie al mondo dei gossip. La sua storia d’amore con Pier Silvio Berlusconi, infatti, ha fatto molto discutere. Ormai, Silvia Toffanin è nel piccolo schermo da più di 20 anni, ma è impossibile dimenticare il suo esordio a Miss Italia nel 1997, non aveva ancora compiuto 18 anni.

Nel concorso era la numero 93, con la sua bellezza attirò l’attenzione del pubblico, ma non bastò per vincere il concorso, infatti, riuscì solamente ad arrivare in finale. In quell’anno trionfò, la bellissima Claudia Trieste.

Ma poco tempo dopo, grazie alla sua determinazione, iniziò a lavorare fissa in televisione. Con il suo viso dolce e il suo fisico da urlò conquistò sin da subito il pubblico, ancora oggi, per i telespettatori è la numero uno in assoluto.