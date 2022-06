Riccardo di UeD, colpo di scena: dimentica Ida Platano e va a vivere insieme a lei | FOTO

By

Riccardo Guarnieri, colpo di scena per il cavaliere di Uomini e Donne. Il pugliese dimentica Ida Platano e va a vivere insieme a lei. La decisione è presa, i fan sono senza parole. I dettagli.

Riccardo Guarnieri prende la sua decisione. Altro che Ida Platano! La parrucchiera di Brescia è solo un ricordo del passato. Ora c’è un’altra lei che ha un posto speciale nel cuore del cavaliere, tanto da decidere di andarci a vivere insieme.

Riccardo Guarnieri, il cavaliere più chiacchierato di Uomini e Donne

Riccardo Guarnieri si può considerare tra i protagonisti indiscussi del trono over di Uomini e Donne. Dopo un breve periodo di lontananza dal salotto dei sentimenti, a seguito della fine della relazione turbolenta con la sua ex fidanzata, Ida Platano, altro volto noto della trasmissione, è ritornato qualche mese fa per cercare di nuovo l’amore.

Ma in studio ha trovato solo un clima di tensione e rabbia. La parrucchiera bresciana è ancora innamorato di lui mentre le intenzioni del cavaliere tarantino sembrano abbastanza chiare: con Ida è impossibile ricominciare.

La Platano è dunque acqua passata, arriva ora una notizia che lascia i fan senza parole: Riccardo ha un’altra. Nella sua vita c’è una presenza fondamentale di cui non può fare a meno. Il cavaliere ha deciso di andare a vivere proprio con lei.

Chi è la lei che ha conquistato il cuore del cavaliere tarantino

Dopo la fine della sua relazione con Ida Platano, Riccardo Guarnieri ha avuto varie frequentazioni e tutte con donne conosciute del parterre femminile di Uomini e Donne, come, per esempio, Roberta Di Padua.

A seguito della crisi anche con lei, della sua vita sentimentale non si è saputo più nulla fino a quando ha deciso di ritornare in trasmissione. Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, sebbene abbia frequentato altre dame, nessuna lo ha colpito particolarmente.

I telespettatori pensavano che potesse darsi una seconda chance con Ida Platano con la quale sembrava aver recuperato, dopo due anni di silenzi e lontananza, anche un rapporto civile ma così non è stato: le intenzioni dei due ex fidanzati sono diverse.

Ida sarebbe pronta a ricominciare fin da subito una relazione con Riccardo mentre il cavaliere tarantino ha paura di rivivere gli stessi conflitti e gelosie che l’hanno portato ad allontanarsi dalla parrucchiera bresciana.

Ida dunque per lui sembra solo un ricordo tormentato ma anche bellissimo del passato. Nel suo cuore però oggi c’è un’altra presenza femminile: stiamo parlando di Cassandra. L’avete mai vista? Rimarrete senza parole, è davvero bellissima.

I lettori del magazine di Uomini e Donne sapranno che c’è una rubrica dedicata al mondo degli animali, “gli amici di Saki”. Cassandra è la cagnolina di Riccardo per la quale il cavaliere prova un amore infinito.

Cassandra è un meticcio di 4 anni che è entrata nella vita del pugliese come un tornado. Il rapporto tra Cassandra e Riccardo è meraviglioso. Come ha dichiarato lui stesso, la sua cucciolotta è dolcissima e giocherellona oltre che davvero affezionata a lui e alla sorella. Insomma, attenzione donne! Chi entrerà a far parte della vita di Riccardo dovrà fare i conti anche con Cassandra, legatissima al suo padrone.