Arriva finalmente una splendida notizia dal parterre di UeD, proprio lei è diventata di nuovo mamma. La foto dell’intera famiglia insieme al nuovo arrivato commuove tutti i fan. Ecco di chi si tratta.

Come ben saprete chi decide di intraprendere un percorso di grande portata in un rinomato programma televisivo come Uomini e Donne deve fare i conti con la notorietà acquisita nel tempo. Solitamente i membri di cast vengono ricordati tutti, in particolar modo coloro che hanno mostrato la parte migliore di sé stessi aggiudicandosi così l’attenzione e l’affetto del pubblico.

Sono davvero molti i volti che fino ad oggi hanno riscontrato un successo clamoroso proprio grazie alla loro partecipazione al dating show. Tra questi vi sono perfino i volti più conosciuti del web, come ad esempio Giulia De Lellis. Quest’ultima infatti ha fatto molto discutere con la sua storia con l’ex tronista Andrea Damante, purtroppo per loro però la loro relazione non ha prodotto alcun lieto fine seppur i numerosi tentativi.

Quest’oggi però non siamo affatto qui per ricordarvi i grandi volti del programma ma bensì per celebrare insieme ed annunciarvi felicemente la nascita di un nuovo membro della famiglia creata proprio da una celebre protagonista del dating show.

Proprio lei di UeD diventa di nuovo mamma per la seconda volta: ecco di chi si tratta effettivamente

Come vi abbiamo già anticipato nelle scorse ore è stata comunicata una splendida notizia attesa davvero da moltissime persone. È sempre bello poter comunicare determinati avvenimenti celebrando così l’unione di due persone che nel loro quotiamo continuano costantemente a dare il meglio di sé. Inoltre la coppi ha già messo su famiglia ed ha dato il benvenuto alla loro prima figlia ormai diversi anni fa.

Stiamo ovviamente parlando della famosa Sabrina Ghio, la quale ha mostrato più volte sui suoi profili social il percorso della sua secondo gravidanza. Ebbene, dopo una dolce attesa lei insieme a tutta la sua famiglia hanno potuto dare finalmente il benvenuto alla piccola solo qualche ore fa.

A comunicarlo è stata lei stesso, ovviamente dopo essersi ripresa ed essersi goduta i primi momenti di vita della sua piccolina. Mia, questo è il nome scelto dalla coppia per la nuova arrivata. Sabrina ha partorito alle 12:10 e Mia è nata di ben tre kg di puro amore. Come potete ben vedere dagli scatti sopra inseriti la famiglia si è stretta tutta intorno alla piccola, dal loro volto si può ben percepire la felicità che questo avvenimento gli ha regalato.