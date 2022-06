Nick Luciani, il cantante dei Cugini di Campagna è un concorrente a L’Isola dei Famosi 2022. E’ sbarcato in Honduras poche settimane fa, ma sapete quanto guadagna nel reality di Ilary Blasi? La cifra è da capogiro: scopriamo di più.

Nick Luciani, è sbarcato da qualche settimana a L’isola dei Famosi, insieme al suo collega dei Cugini di campagna, Silvano, che è stato squalificato per aver pronunciato una bestemmia in diretta, dopo due minuti dal suo arrivo in Honduras.

Comunque, l’avventura di Nick è proseguita e in tutto questo tempo, i telespettatori di Canale 5, si sono molto affezionati a lui e vogliono scoprire a quanto ammonti il suo cachet. Siete curiosi di sapere quanto guadagna il cantante nel reality di Ilary Blasi? La cifra che percepisce ogni settimana è assurda: scopriamo di più.

Nick Luciani a L’isola dei famosi 2022

Nick Luciani, da qualche tempo è un naufrago de L’Isola dei Famosi 2022. Sin da subito, il cantante dei Cugini di Campagna si è ambientato sulla Playa e alle sfide che ogni giorno deve affrontare.

Come abbiamo già detto, lui è sbarcato insieme a Silvano Michetti, ma quest’ultimo è stato squalificato a causa di una bestemmia. Dopo l’eliminazione del suo collega, è apparso molto giù di morale.

Come se non bastasse ha avuto un brutto infortunio che lo ha costretto a stare in infermeria per un po’ di tempo. Ma nelle precedenti puntate, Nick è tornato in gioco ed ora è in ottima forma. Essere un naufrago de L’Isola dei Famosi non è facile, ma sapete quanto percepisce? Non ci crederete mai ma il suo cachet è davvero stellare: scopriamo di più.

Quanto guadagna Nick Luciani a L’Isola dei Famosi? Il cachet è da capogiro

Nick Luciani, con la sua simpatia e determinazione ha conquistato il pubblico di Canale 5. I telespettatori si sono molto affezionati a lui e sono sempre più curiosi di scoprire il suo guadagno per la partecipazione a L’Isola dei Famosi.

Secondo alcune informazioni che circolano sul web, il cachet minimo dei naufraghi meno popolari sarebbe di 2 mila euro a settimana, invece i concorrenti più conosciuti percepirebbero circa 15 mila euro.

Facendo una stima, Nick guadagnerebbe 7 mila euro settimanalmente, una cifra davvero elevata. Precisiamo che questi numeri sono solamente indiscrezioni e non cifre confermate dal diretto interessato oppure dalla produzione del reality.