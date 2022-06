Michelle Hunziker, uno dei volti più noti e apprezzati del piccolo schermo. In più occasioni, la conduttrice italo svizzera ha parlato del rapporto con suo padre. Sapete chi era Rudolf Hunziker? Un personaggio davvero importante: scopriamo di più.

Sono ormai che vediamo Michelle Hunziker al timone delle trasmissione televisive italiane più importanti. Con il suo immancabile sorriso e dolcezza, ha conquistato il pubblico. Ma al di là della sua vita lavorativa, la conduttrice è molto legata alla sua famiglia, in particolare, è sempre stata molto attaccata suo padre, Rodolfo Hunziker, un uomo molto importante: scopriamo di più.

Michelle Hunziker e il rapporto con papà Rodolfo

Chi conosce Michelle Hunziker, sa bene che nel corso della sua vita ha affrontato tantissimi ostacoli e problemi. Uno di questi è stato proprio il burrascoso rapporto con suo padre Rudolf. L’uomo, sposato con Ineke, mamma della conduttrice, ha avuto problemi di alcolismo, motivo per cui si è separato con sua moglie.

Una situazione che ha segnato per sempre Michelle, ancora oggi è molto difficile parlarne per lei, infatti, diverso tempo fa, nel corso di un’intervista al Maurizio Costanzo Show ha raccontato:

“La legge svizzera mi ha costretto a scegliere con chi stare. Un trauma che non scorderò mai: col cuore spezzato scelsi la sicurezza, mia madre”.

Ha anche raccontato che quando l’uomo beveva si trasformava e diventava anche violento, infatti, si arrabbiava moltissimo e spaccava le cose in casa. Rodolfo è morto nell’agosto 2001 all’età di 60 anni per dei problemi di salute causati dall’alcool.

Anche se all’epoca il loro rapporto non era così ottimo, oggi Michelle ricorda solamente i momenti belli con lui e racconta sempre il lato migliore di Rudolf Hunziker: “Lui c’è semprenei momenti difficili come per magia, appare in sogno. Io e lui parliamo”. Ma sapete che lui era un personaggio davvero importante? Scopriamo che mestiere faceva.

Chi era Rodolfo Hunziker? Tutto sul padre di Michelle

Su Rudolf Hunziker, l’ex marito della madre di Michelle Hunziker, la signora Ineke, abbiamo poche informazioni ma una cosa è certa, lui era un personaggio davvero importante.

Non tutti sanno che il papà della famosa conduttrice era un direttore d’albergo, ma soprattutto un pittore di successo, di nazionalità svizzera tedesca. Sbirciando sul web, ci sono diverse immagini dell’uomo ed è impossibile non notare la clamorosa somiglianza tra lui e sua figlia.