Isola dei Famosi, finisce urgentemente in infermeria: ennesimo ritiro in Honduras

Isola dei Famosi, nuovo colpo di scena in Honduras: finisce urgentemente in infermeria. Ennesimo ritiro dal famoso reality di sopravvivenza. I fan sono distrutti, nessuno se lo sarebbe mai immaginato, se ne va un pilastro del reality.

A un passo dalla fine del noto reality di sopravvivenza, concorrente amatissimo costretto ad abbandonare l’isola: a seguito di un malore deve lasciare il gioco. L’Isola dei Famosi perde un personaggio chiave della trasmissione. Il popolo del web non ha accolto positivamente la notizia.

Isola dei Famosi, preoccupazione per un volto amatissimo del reality

L’Isola dei maledetti, così è stata ribattezzata l’edizione 2022 del noto reality di sopravvivenza. Da quando i naufraghi sono sbarcati in Honduras, l’infermeria presente sull’isola non ha smesso di accogliere i concorrenti.

Settimana dopo settimana, i protagonisti del reality d’avventura più seguito d’Italia si sono ritrovati a combattere con problemi di salute più o meno seri che hanno fatto allarmare davvero tutti.

Mentre per la maggior parte di loro la situazione era controllabile ed è rientrata nel giro di qualche giorno, arriva ora una tristissima notizia per un concorrente, tra i più forti di questa edizione: a seguito di un malore finisce in infermeria.

Le notizie che arrivano però dall’Honduras non sono positive. Dopo Roger Balduino, annunciato l’ennesimo ritirato dal gioco.

Ennesimo ritiro in Honduras, naufrago costretto a tornare in Italia

Non arrivano buone notizie dall’Honduras. Proprio lui, a seguito di un malore, finisce in infermeria e ora la sua permanenza sull’isola è a rischio. Stiamo parlando di Edoardo Tavassi.

Il fratello di Guendalina e Marco Cucolo mancano sulla playa da ormai qualche giorno. Come i telespettatori hanno potuto notare negli ultimi daytime, dalle scritte anche mandate in onda dalla produzione che annunciavano l’assenza temporanea dei due naufraghi per sottoporsi a degli accertamenti medici, i due protagonisti dell’adventure game sono ormai fuori dai giochi.

Mentre per Edoardo non sappiamo ancora quale sarà il suo destino dato che aggiornamenti sulle sue condizioni di salute non sono ancora pervenuti, per Marco Cucolo abbiamo invece la certezza.

Nelle scorse ore, i piani alti dell’Isola dei Famosi hanno comunicato al pubblico, attraverso il canale ufficiale Instagram, il ritiro dal gioco di Marco per sottoporsi ad accurati controlli medici.

Non sappiamo ancora che cosa sia successo al compagno di Lory Del Santo, sappiamo però che la sua assenza si farà sentire. Marco è stato uno dei personaggi rivelazione dell’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi e sui social, insieme ad Edoardo, era stato dato proprio come papabile vincitore del reality.

Il suo abbandono è un duro colpo da digerire per i fan della trasmissione. Il popolo del web si augura che sia migliore invece la sorte di Edoardo anche lui a rischio ritiro. Come fa sapere Amedeo Venza, il fratello di Guendalina si trova in infermeria e potrebbe anche lui essere pronto a lasciare il reality.

I fan ne sarebbero tristissimi. Edoardo è tra i concorrenti più amati di questa edizione e rinunciare a lui sarebbe davvero terribile. A un passo dalla fine, Tavassi potrebbe però essere costretto a tornare a casa.