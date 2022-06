Condizionatore, quest’errore è fatale: lo facciamo ogni santa volta | Bolletta alle stelle

In tempi di impennata dei prezzi delle bollette luce, l’estate rovente in Italia non ci dà tregua: senza condizionatore non si sopravvive al caldo torrido.

E’ così, ci piaccia o no, è vitale e inevitabile: il consumo energetico del condizionatore è una delle spese che incide di più in estate sul bilancio domestico. Esistono, però, diversi metodi efficaci per affrontare il caldo estivo senza dover pagare bollette energia elettrica esagerate.

Puoi risparmiare parecchio giorno dopo giorno adottando accorgimenti utili. Sei curioso di scoprire i nostri consigli?

Condizionatore: come risparmiare sui consumi energetici con queste strategie

Iniziamo con l’abitudine più comune, molto efficace per mantenere fresca la casa. Crea zone d’ombra e di frescura nelle ore più calde della giornata chiudendo finestre e persiane. Ti assicuriamo che non è affatto una contraddizione. In questo modo, non entrerà in casa calore, aria umida e pesante.

Nelle prime ore del mattino e dopo il tramonto, invece, è importante spalancare finestre e balconi.

Torna molto utile, per chi possiede un terrazzo o un balcone con spazio sufficiente, piazzare ombrellone o tende per ombreggiare l’area che si trova davanti a finestre e portefinestre.

Se ti aggrada, aggiungi anche rampicanti e piante. Il verde è un grande aiuto per schermare ed assorbire il calore oltre a decorare ed abbellire gli ambienti con i suoi colori ed i suoi profumi.

Altri consigli utili per risparmiare in bolletta luce

In casa, bisogna tenere alla larga l’umidità, specie nelle giornate più calde ed afose. Per raggiungere questo obiettivo ti diamo qualche consiglio utile per non creare altra umidità negli spazi interni:

Fai la doccia e il bucato nelle ore più fresche: eviterai la produzione di vapore e condensa;

Per combattere l’umidità senza l’aiuto del condizionatore non cuocere i cibi al forno, al vapore, tramite bollitura. In fondo, d’estate, siamo attratti da cibi freschi, leggeri, ricchi di vitamine, sali minerali e acqua. Anche limitare l’uso del piano di cottura non sarà un grande sacrificio;

Ultimo non ultimo, un consiglio molto prezioso: spegni tutti gli elettrodomestici quando non servono e non vengono usati (in primis, il condizionatore). Stacca le spine perché se restano attaccate continuano a consumare energia e, in più, emanano calore riscaldando gli ambienti in casa.

Con questi semplici ma efficaci consigli, potrai affrontare il caldo estivo senza dover rinunciare al condizionatore o limitandone l’uso.