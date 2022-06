Amici, le hanno diagnosticato la leucemia: il dolce pensiero di Maria per la ballerina

Amici, amatissima concorrente dell’accademia più famosa di Canale 5 riceve una brutta notizia: le hanno diagnosticato la leucemia. Il pensiero di Maria De Filippi commuove tutti. Ecco chi è la famosa ballerina che sta lottando con le unghie e con i denti per riprendere in mano la sua vita.

Amici, amatissima ballerina riceve la diagnosi di leucemia

Amici di Maria De Filippi non è semplicemente una trasmissione televisiva o un’accademia in cui imparare a diventare professionisti del canto e del ballo ma è anche una palestra e una scuola di vita.

Lo sanno benissimo i concorrenti che hanno la fortuna di sedere dietro i banchi della famosa scuola di Canale 5, tra le più ambite d’Italia. Maria De Filippi per gli allievi che riescono ad entrare nella sua trasmissione diventa una sorta di mamma.

Sempre presente, quasi come un deus ex machina, non lascia i suoi pupilli da soli nemmeno per un secondo. Proprio la De Filippi sorprende tutti ed emoziona ancora. Dopo il messaggio meraviglioso che ha voluto dedicare ai genitori di Michele Merlo per la scomparsa prematura del giovane artista, arriva ora un altro colpo di scena inaspettato: Queen Mary dedica un pensiero anche a un’altra allieva della scuola, una amatissima ballerina a cui è stata diagnosticata la leucemia.

Il pensiero di Maria De Filippi commuove l’Italia

Maria De Filippi ha un cuore grande e buono e lo ha dimostrato soprattutto recentemente. Dopo il dolce messaggio fatto arrivare ai genitori di Michele Merlo, adesso la moglie di Maurizio Costanzo viene elogiata nuovamente. A parlare benissimo di lei è una ex allieva di Amici, Agata Reale.

La giovane donna che si è fatta conoscere come ballerina in una delle edizioni più polemiche di Amici ha ricevuto due anni fa un’infausta diagnosi, quella di leucemia. Ha combattuto come una leonessa con tutte le sue forze e oggi fortunatamente è riuscita a sconfiggere il brutto male.

In un’intervista rilasciata a Libero Tv, Agata ha raccontato della sua battaglia contro uno dei mali più atroci e difficili da sconfiggere, la leucemia promielocitica acuta. Nell’intervista ha parlato del sostegno fondamentale di suo marito, dell’amore per la sua bambina che è stata fonte di ispirazione e di forza ma anche di Maria De Filippi.

La ballerina ha confessato in esclusiva, che la conduttrice di Amici, appena saputo della infausta diagnosi, si è immediatamente attivata insieme anche ad altri membri della produzione come Luca Zanforlin per mettersi a sua completa disposizione.

In particolare, Maria De Filippi ha voluto farle anche un regalo:

“Confesso che ho avuto un bel regalino, un regalo molto bello e non solo. Maria mi ha mandato anche un messaggio molto, molto bello che ho molto apprezzato. Era una lettera di incoraggiamento. Mi ha scritto che mi era vicina, di non mollare, che lei sapeva che sono una ragazza forte. Questa cosa non l’avevo mai detta”.

Maria dunque ha saputo dimostrare anche in questa occasione che gli allievi della sua scuola restano, anche una volta finita questa meravigliosa esperienza, persone importanti nella sua vita.