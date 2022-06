“Vicina alla morte”, la dama di UeD allarma tutti: troppo giovane per soffrire così

Dramma per un’amatissima dama di UeD, proprio lei “vicina alla morte”. La giovane protagonista del salotto dei sentimenti di Canale 5 fa preoccupare tutti. Ecco che cosa che le è successo.

Ansia e preoccupazione per un volto noto del dating show di Canale 5, Uomini e Donne. Una dama della trasmissione allarma tutti: lei vicina alla morte. Che grande dolore! Davvero troppo giovane per soffrire in questa maniera.

Dama di UeD preoccupa tutti

Sebbene Uomini e Donne sia ormai in stand-by per la consueta pausa estiva, i protagonisti della famosa trasmissione di Canale 5 continuano ad essere presenti nelle vite dei telespettatori che per un altro anno hanno seguito le evoluzioni e le vicende sentimentali di dame e cavalieri, corteggiatori e corteggiatrici, tronisti e troniste del salotto dei sentimenti di Canale 5.

Con grande sorpresa di tutti, arriva un ennesimo colpo di scena: un amatissimo volto della nota trasmissione Mediaset vicina alla morte. Protagonista di un triste episodio è una famosa dama di Uomini e Donne che si racconta a cuore aperto.

La sua drammatica confessione ha fatto spaventare davvero tutti. Attraverso il suo profilo Instagram, la giovane si è lasciata andare ad un racconto inaspettato che ha lasciato tutti senza parole. Ecco chi è la protagonista di una confessione forte e che cosa che le è successo.

Chi è il volto noto di Uomini e Donne che ha allarmato tutti

Ennesimo colpo di scena direttamente da Uomini e Donne: una amatissima dama della trasmissione ha allarmato tutti. Stiamo parlando di Teresa Langella. La bella partenopea si è fatta conoscere dai telespettatori prima per la sua partecipazione a Temptation Island nelle vesti di tentatrice e poi come tronista del trono più famoso di Canale 5.

Nella trasmissione mariana ha incontrato l’amore. Il suo principe azzurro è Andrea Dal Corso. I due, a distanza di anni, stanno ancora insieme e sono una coppia davvero solida e indistruttibile.

Teresa condivide tutto con i suoi tantissimi seguitori e proprio nelle scorse ore ha approfittato di Instagram, un social che è per lei un importante mezzo di comunicazione con i suoi fan, per fare una confessione davvero inaspettata: proprio lei è stata vicino alla morte.

La Langella ha raccontato per la prima volta di soffrire e di aver sofferto fin da piccola di attacchi di panico. Tutto inizia quando aveva 18 anni. La ex tronista dichiara di aver passato buona parte della sua giovinezza in ospedale per paura di morire a causa di una sintomatologia che inizialmente pareva indicare malattie gravi:

“Ho iniziato a soffrire di ansia e attacchi di panico, da lì la mia vita è cambiata tanto. Pensate che i primi tempi mi sono ritrovata almeno una volta alla settimana a correre in ospedale per questi sintomi che non riuscivo inizialmente a riconoscere. Ero sempre a mille, superattiva, poi ad un certo punto della mia vita qualcosa è cambiato, sintomi che mi facevano sentire così vicino alla morte, lo so sono parole forti però chi ne ha sofferto sa che cosa si prova”.

Fortunatamente Teresa adesso riesce a gestire meglio la situazione grazie anche alla presenza del suo compagno. Il suo racconto social è stato sicuramente di aiuto a tanti che la seguono e che soffrono dello stesso problema.