Terremoto in casa reale inglese, la polizia irrompe in piena notte: sono arrivati alle mani

I principali componenti della Royal Family continuano ancora a far parlare di sé. I rotocalchi nazionali e internazionali continuano a pubblicare copertine con i reali della antica dinastia inglese da sempre protagonista di scandali, pettegolezzi e intrighi di corte.

Qualche giorno fa si sono conclusi gli eventi celebrativi per i 70 anni di reggenza della Regina Elisabetta. Il Giubileo di Platino ha avuto il successo sperato anche se la monarca inglese non è apparsa in perfetta forma fisica, le sue condizioni di salute cominciano a preoccupare non soltanto i sudditi ma anche i componenti della casa reale inglese.

Chi sono i reali, protagonisti di una furiosa lite

Spuntano fuori nuovi segreti e scheletri nell'armadio direttamente da Buckingham Palace. Sapete che due amatissimi reali sono arrivati alle mani? La polizia addirittura è stata costretta ad irrompere nel cuore della notte per separarli. Protagonisti di un triste episodio sono stati i fratelli William e Harry.

Secondo quanto fanno sapere fonti vicine alla famiglia reale, William e Harry, sebbene siano apparsi sereni e complici durante il Giubileo della Regina Elisabetta, in realtà starebbero vivendo dei momenti privati molto turbolenti.

Pare infatti che i figli di Carlo e Lady Diana siano ormai ai ferri corti e che a malapena si rivolgano la parola. In realtà, come riportato dal settimanale tedesco Das Neue Blatt, che ha dedicato uno spazio proprio ai due fratelli reali, sono ormai diversi anni che William e Harry non vanno più d’accordo.

Addirittura, in una precisa occasione, i due sono arrivati persino alle mani. C’è stato un evento in particolare che ha scatenato l’ira recondita e repressa dei due fratelli. Amici intimi dei Windsor hanno rilasciato un’intervista in forma anonima al sopramenzionato settimanale tedesco affermando, per l’appunto, che una notte di qualche tempo fa, quando i duchi di Cambridge e i duchi del Sussex vivevano vicini a Kensington Palace, è scoppiata una lite furibonda tra i due fratelli che sarebbero addirittura arrivati alle mani.

Il personale di palazzo, preoccupato e allertato da urla furenti, si è ritrovato costretto a chiamare la polizia che è intervenuta nel cuore della notte per separare i due fratelli. In tutti questi anni Kate, pare che sia stata l’unica ad aver cercato di fare da tramite e da paciere tra William ed Harry ma ha fallito nel suo intento. Qualcosa nel rapporto tra i due fratelli si è spezzato e sembra che ormai non ci sia più nulla da fare.