Principe Harry pazzo di lei, dopo Meghan un’altra reale gli ha rubato il cuore | VIDEO

Meghan, chi? Il principe Harry pazzo di lei. Dopo la duchessa del Sussex un’altra reale ha rubato il suo cuore, è lei la più amata del mondo. Ecco di chi si tratta.

Il principe Harry perde la testa per un’altra nobildonna. Altro che Meghan Markle! Lei è stata in grado di conquistare il cuore del principe inglese.

Harry e Meghan, la coppia più chiacchierata della Royal Family inglese

Harry e Meghan sono sicuramente una delle coppie più chiacchierate della Royal Family inglese, anche più di William e Kate. Mentre i duchi di Cambridge sono amatissimi in tutto il mondo ma soprattutto dai sudditi della nazione inglese perché considerati futuri sovrani idonei a ricoprire il ruolo di monarchi, Harry e Meghan sono invece sempre e costantemente nell’occhio del ciclone.

La decisione del rampollo di casa Windsor di allontanarsi dalla Royal Family per condurre una vita autonoma e indipendente dalla Corona britannica, non è piaciuta per nulla alla nazione ma neanche al clan della Regina Elisabetta.

Oggi il secondogenito di Carlo e Lady Diana vive felice in California con la sua famiglia composta dalla moglie Meghan Markle e dai due figli, Archie e Lilibet. Eppure, arriva una notizia che sconvolge tutti: un’altra reale ha conquistato il suo cuore e non si tratta della moglie.

Chi è la reale che ha conquistato il cuore del principe Harry

Altro che Meghan! Il cuore del principe Harry appartiene solo e soltanto a lei, un’altra reale che ha un posto speciale nella sua vita: stiamo parlando della Regina Elisabetta. Ebbene sì, nonna e nipote hanno sempre avuto un rapporto meraviglioso.

Queen Elizabeth, Harry e il principe William sono da sempre legatissimi. Ma ad avere un rapporto speciale sono soprattutto Harry ed Elisabetta. Un filmato che è diventato virale e che mostra alcuni dei momenti più belli vissuti da nonna e nipote, fa sciogliere il cuore di tenerezza.

La Regina Elisabetta, più che una nonna, è stata una mamma per i figli del Principe Carlo. La morte prematura dell’iconica Lady Diana ha lasciato un vuoto incommensurabile e dolorosissimo nella vita di tutti, sia dei sudditi inglesi che nei cuori delle persone di ogni angolo del mondo.

La sovrana si è sostituita un po’ a Lady Diana facendo da madre ai fratelli di casa Windsor e crescendoli proprio come se fossero suoi figli. La decisione di Harry di allontanarsi dalla Royal Family e di andare a vivere oltreoceano, ha procurato un grande dispiacere alla monarca che avrebbe voluto averlo accanto a sé.

In occasione del Giubileo di Platino, Harry e Meghan sono volati nel Regno Unito solo per pochi giorni ma il cuore della Regina Elisabetta si è riempito di gioia: Queen Elizabeth vorrebbe che il suo nipote prediletto ritornasse in pianta stabile in Inghilterra.