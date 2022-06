“Lavora per strada”, dalle stelle alle stalle: il principe ‘molla’ Buckingham Palace

Che colpo di scena a Buckingham Palace, proprio lui “lavora per strada”: dalle stelle alle stalle. Il principe ‘molla’ i panni da reale e cambia vita. Ecco che cosa sta succedendo nella Royal Family.

Il principe ‘molla’ il palazzo reale: ora ‘lavora’ per strada

Che grande sorpresa per i sudditi del Regno Unito. L’amatissimo principe lascia Buckingham Palace e inizia a lavorare per strada. Stiamo parlando di William. Il marito di Kate ha sorpreso davvero tutti: ha deciso di ‘mollare’ il suo ruolo impostato da reale e di cambiare vita… almeno per un giorno! Come riporta il settimanale tedesco Frau Aktuell, William ha preso parte a un evento benefico.

Il primogenito di Carlo e Lady Diana è stato volontario per un giorno distribuendo giornali della testata Big Issue, venduti per le strade di Londra dai senzatetto o persone bisognose che hanno perso il lavoro e hanno bisogno di racimolare qualche sterlina.

William è stato beccato dai paparazzi in giro per le affollate strade londinesi indossare la divisa insieme ad altri colleghi. Nessuno aveva mai fatto una cosa del genere prima d’ora. Lui è il primo è reale che è sceso in strada per mostrare non solo a parole ma anche nei fatti la sua vicinanza alle persone più bisognose.

Il Daily Mail riporta la testimonianza di un tassista che si è ritrovato ad acquistare un giornale proprio dal futuro erede al trono:

“Stavo prendendo una corsa in Westminster quando sono stato avvicinato da un venditore che si è presentato come William, chiedendomi se volessi comprare una copia del giornale. Quando ho realizzato chi fosse davvero, sono rimasto a dir poco scioccato e ho detto immediatamente di sì. Poi mi ha presentato i suoi colleghi e abbiamo avuto una piacevole conversazione di circa 15 minuti riguardo la beneficenza e il suo lavoro”.

Il gesto di William ha colpito davvero tutti. Il principe viene considerato come uno dei monarchi perfetti per governare l’Inghilterra. Sia lui che Kate si stanno impegnando a modernizzare la monarchia e sono tra i pochi reali a scendere in strada e ad avere un contatto diretto con il popolo e soprattutto le persone più bisognose.