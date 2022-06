Gemma Galgani, chi è lo storico ex? Un amatissimo attore italiano | Non ci crederete mai

Dopo moltissimi anni spunta tutta la verità, l’attuale dama del programma UeD ha avuto una relazione con un attore famosissimo. Ecco di chi stiamo parlando non vi immaginerete mai di chi si tratta: tutti i dettagli a riguardo.

Negli ultimi tempi sul nome dell’ ormai famosa dama ha iniziato a circolare un interesse mediatico a dir poco sconvolgente. Con il passare del tempo la donna appunto ha conquistato tutto il pubblico con le numerose vicende trattate all’intento dello studio del programma di Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne. La dama prende posto nel trono over da ormai diverso tempo e questo ha fatto in modo che, dettagli mai trapelati, venissero resi pubblici.

Inoltre la sua vita sentimentale attualmente sembra piena di sorprese. Lei appunto ha vissuto degli attimi indimenticabili dietro le quinte dello studio e perfino nelle numerose esterne fatte. La dama ama godersi ogni attimo della sua vita dando il meglio di sé. Questo però non è bastato affatto per trovare una sicurezza, un porto sicuro, nella sua vita sentimentale.

Come lei stessa ha sempre affermato infatti nonostante gli anni passati è ancora alla ricerca dell’amore della sua vita, di emozione contrastanti e forti. Queste ultime però pare che nella sua vita non siano mai mancate poiché, secondo quanto trapelato, proprio lei ricorda un’avvicinamento ad un noto attore. Vediamo quindi nel dettaglio di chi si tratta ed ovviamente come si è evoluto il loro rapporto.

La dama di UeD, Gemma Galgani fidanzata con un noto attore: ecco di chi si tratta

Come ben saprete attualmente il programma Uomini e Donne è in pausa per via della stagione estiva, riprenderà infatti fra qualche mese. Nonostante questo però le indiscrezioni sui vari membri del cast continuano a circolare ed anzi aumentare di giorno in giorno. una di queste infatti vede la dama particolarmente vicina ad un attore. A far trapelare la notizia è stata proprio lei, una delle donne più temute nello studio di Maria, ovvero Tina Cipollari. Il rapporto con l’opinionista Tina non ha mai dato dolci frutti, le due infatti continuano incessantemente a bisticciare perfino fuori dal contesto lavorativo.

L’attore in questione è proprio Walter Chiari, con il quale secondo l’opinionista, la dama, intraprese una relazione amorosa. Il suo ruolo però non era affatto di compagna di vita ma bensì quello dell’amante.

“Basta con queste scene. Nella tua vita hai fatto tanto. So che sei stata l’amante di Walter Chiari. Non dico niente che non sia pubblico. Tu lo hai dichiarato! Ha detto ‘Ho avuto una vita piena di amanti… Ho preferito fare l’amante che la moglie. Ho avuto diversi amanti, tra cui Walter Chiari”

L’opinionista si è basata su un’intervista rilasciata a DiPiù, secondo la quale fra i due c’è stato effettivamente del romantico. Al che la dama ha deciso di controbattere dicendo:

“Era noto a tutti gli addetti ai lavori che Walter Chiari saltasse gli spettacoli. Ho detto che è stata una grande intesa professionale perché gli ho fatto da balia quando è venuto a fare uno spettacolo nel teatro dove lavoro. Era capace di non presentarsi alle nove di sera, io ho fatto sì che rispettasse gli impegni. Con me DiPiú non è stato serio e corretto, ha scritto cose mai dichiarate.”

Ovviamente queste parole hanno lascito tutti senza parole. Non solo per l’avvicinamento al noto attore ma bensì per le forti accuse rivolte a DiPiù. Molti chiacchiericci la legano sentimentalmente a Walter ma a quanto pare la voce di corridoio nasconde ben altro che un rapporto amoroso.