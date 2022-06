Belen Rodriguez, prima di Stefano c’è stato un cavaliere del trono over | Proprio lui

Belen Rodriguez, un volto molto noto al mondo del gossip. Non tutti sanno che lei ha avuto una storia d’amore per diversi anni con un noto cavaliere del parterre maschile del trono over di Uomini e Donne. Avete capito di chi si tratta? Scopriamolo.

I riflettori non si spengono su Belen Rodriguez, la showgirl argentina è sempre stata al centro dell’attenzione per via della sua discussa vita privata. In pochi, però, conoscono le sue storie d’amore meno famose. Avete capito di chi stiamo parlando? L’uomo in questione, sarebbe un famoso cavaliere del trono over di Uomini e Donne che tutti conosciamo: scopriamo di più.

La vita privata di Belen Rodriguez

María Belén Rodríguez Cozzani, in arte Belén. Oggi è una delle showgirl e conduttrici televisive più amate del mondo dello spettacolo italiano. Da giovanissima è partita dall’Argentina per cercare fortuna in Italia.

La sua carriera è sempre stata circondata dalla sua discussa vita privata. Ricordiamo che una delle sue relazioni iniziali e più importanti è stata proprio quella con il calciatore Marco Boriello (2004 – 2008).

Per non parlare della burrascosa storia con Fabrizio Corona (2009 – 2012). Successivamente, si è fidanzata con Stefano De Martino e si sono sposati nel 2013. Dal loro amore è venuto al mondo il piccolo Santiago. La sua ultima relazione importante è stata quella con Antonino Spinalbese con cui ha avuto la sua secondogenita, Luna Marì.

Ma lo sapete che Belen Rodriguez ha avuto una relazione anche con un cavaliere del trono over di Uomini e Donne? Non immaginerete mai chi è: scopriamolo insieme.

Belen Rodriguez e la storia d’amore con il cavaliere di UeD

Nel 2003, Belen Rodriguez arrivò in Italia per cercare fortuna. Ed è proprio in quell’anno che incontrò un noto albergatore e organizzatore di eventi a Riccione. Lui è Simone Bolognesi, è stato un protagonista del trono over di Uomini e Donne dell’edizione 2020.

Il cavaliere è stato il primo fidanzato della nota showgirl argentina, all’epoca, lei aveva solo 19 anni. In una vecchia intervista, lui rivelò alcuni retroscena sulla loro relazione:

“Belén è stata qui in Romagna da ottobre 2003 a maggio 2005 a fare la cubista in discoteca. Ed era fidanzata con me, siamo stati insieme due anni. Abbiamo anche convissuto per quasi sette mesi a casa mia”.

A quanto pare i due sono rimasti in ottimi rapporti, ma dopo la rottura, non si sono più sentiti, entrambi hanno preso strade diverse.