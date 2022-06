Belen e Stefano, famiglia allargata: finalmente confessano | Questa volta è ufficiale

By

Belen e Stefano sorprendono tutti, famiglia allargata: finalmente arriva la confessione che tutti aspettavano. Questa volta è ufficiale, hanno deciso di condividerlo con tutti. Che colpo di scena!

Belen Rodriguez e Stefano De Martino ormai non si nascondono più, famiglia allargata: arriva la confessione di una delle coppie più amate del piccolo schermo.

Belen e Stefano, storia di un amore rinato

Ormai non ci sono più dubbi: Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati ufficialmente insieme. Le foto pubblicate dai paparazzi ma anche sui rispettivi profili Instagram del conduttore partenopeo e della conduttrice argentina non lasciano più dubbi.

De Martino proprio recentemente in una trasmissione di Maurizio Costanzo, ha ricevuto una domanda volutamente pungente sul suo ritorno di fiamma con Belen e la sua risposta iconica ha spazzato via ogni dubbio: le cose con la bella argentina procedono bene.

Dopo tanti alti e bassi, un matrimonio turbolento e una separazione dolorosa, finalmente il sereno è tornato nelle loro vite. Stefano, Belen e Santiago sono ritornati ad essere una famiglia e i fan non potrebbero essere più felici.

Nessuno ha mai in realtà creduto nella fine del loro amore e il tempo ha dato ragione ai tanti sostenitori della coppia: se c’è un forte sentimento alla base, persino un amore apparentemente assopito può risvegliarsi.

Famiglia allargata, arriva l’inattesa confessione della coppia

Stefano e Belen hanno lasciato tutti senza parole, finalmente arriva la confessione. Questa volta è ufficiale, non si torna più indietro. Il settimanale Nuovo ha dedicato uno spazio proprio ai due amatissimi conduttori.

Signoretti ha parlato del ritorno di fiamma tra la showgirl argentina e l’ex ballerino di Amici e soprattutto della famiglia allargata.

Ebbene sì, Stefano, Belen, Santiago e Luna Marì oggi sono un’unica grande famiglia. Come ha confessato proprio recentemente il presentatore napoletano, la piccola che la sua attuale compagna ha avuto dall’ex Antonino Spinalbese è per lui una nipotina, una bimba a cui vuole tanto bene essendo comunque la sorella di suo figlio.

L’allegra famigliola è stata paparazzata anche in giro per le strade di Milano con un evidente Santiago in stato di massima gioia e Belen felice, accanto a Stefano e alla piccola Luna Marì tranquilla e serena nel suo passeggino.

Secondo quanto riporta Riccardo Signoretti, non è però nelle intenzioni di Stefano e Belen procedere con le nozze bis. I due infatti vorrebbero andare con calma e godersi questo ritrovato ritorno di fiamma senza affrettare nulla.

Dunque sì alla famiglia allargata ma no alle seconde nozze: nessun passo falso, fa sapere Riccardo Signoretti. Stefano e Belen hanno ritrovato la serenità e la complicità di un tempo e non c’è nelle loro intenzioni, almeno per il momento, il desiderio di convolare di nuovo a nozze.

Intanto le cose tra i due procedono a gonfie vele e proprio qualche giorno fa la coppia è tornata ad indossare nuovamente la fede nuziale, segno che, anche se non saranno celebrate nuovamente le nozze, i due continuano a considerarsi ancora marito e moglie.