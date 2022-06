Beautiful, tragico lutto: proprio lui trovato senza vita | Tutto il mondo in lacrime

By

Beautiful, tragico lutto per la soap opera: proprio lui trovato privo di vita. Il mondo è in lacrime. Che grande dispiacere! Una notizia del genere lascia di stucco, l’annuncio drammatico ha sconvolto davvero tutti.

Beautiful in lutto, proprio lui ritrovato senza vita. Dramma per un amatissimo protagonista della soap opera famosa in tutto il mondo. Che triste notizia.

Beautiful, il tragico lutto sconvolge il mondo

Beautiful è una soap opera statunitense, tra le più longeve del mondo. Trasmessa per la prima volta in Italia nel 1990, continua ancora tutt’oggi ad andare in onda. Sono state trasmesse, fino ad ora, oltre 9000 puntate.

La soap è tra le più amate e seguite del mondo, conosciuta in ogni angolo del pianeta. I suoi protagonisti hanno conquistato il cuore dei telespettatori: tra intrighi amorosi, scandali e intrecci familiari turbolenti, Beautiful continua ancora tutt’oggi ad essere una delle soap opere più seguite di sempre.

Arriva però una triste notizia che colpisce uno dei volti noti del programma: proprio lui trovato privo di vita. Che grande dispiacere! Il mondo intero è in lutto.

Proprio lui trovato senza vita, il cuore dei telespettatori distrutto

Non arrivano buone notizie dal set di Beautiful, un terribile dramma ha colpito uno dei protagonisti più amati della longeva soap opera. Stiamo parlando di Jack Wagner che nella soap interpreta Nick Marone. Ebbene, suo figlio Harrison di soli 27 anni è stato ritrovato morto in un parcheggio.

Il giovane è scomparso prematuramente. Per il momento restano ancora ignote le cause del decesso. Questa tragica notizia ha sconvolto il mondo intero. Jack e Harrison erano legati da un rapporto molto stretto, il classico rapporto padre e figlio invidiato benevolmente da tutti. Harrison è il figlio di Jack Wagner e della ex moglie Kristina, incontrata sul set della soap americana General Hospital.

Questa notizia arriva come un fulmine a ciel sereno e ha devastato davvero tutti. Il ragazzo a quanto pare, era in buone condizioni di salute, ragion per cui si fa ancora più misteriosa la sua morte.

Al momento ci sono delle indagini in corso per accertare la causa del decesso. Purtroppo Harrison è sempre stato un giovane molto complicato da gestire. Nel 2016 sua mamma si era esposta social chiedendo aiuto per ritrovare il ragazzo che era scappato di casa e per lungo tempo il giovane ha fatto abuso di alcol e droghe, si crede che molto probabilmente la sua morte possa avere a che fare anche con questo.

Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare, il ragazzo quando è stato ritrovato era morto già da diverse ore. Un dramma terribile, un lutto inaspettato, una giovane vita spezzata così improvvisamente.