Supermercati, il trucchetto degli scaffali per sganciarti tutti i soldi alla cassa: che fregatura!

Le strategie di marketing adottate dai supermercati sono tante: tra queste, l’infallibile trucchetto degli scaffali. Con questo trucchetto, molti consumatori entrano al supermercato per acquistare solo un paio di prodotti ma, alla fine, escono con il carrello della spesa pieno e il portafoglio vuoto.

Capita che siamo più attratti dai prodotti di marca più costosi e non è un caso: dietro c’è un motivo preciso, che riguarda l’altezza degli scaffali. Ecco come funziona.

Supermercati: il trucco degli scaffali per influenzare le scelte d’acquisto

La disposizione dei prodotti negli scaffali dei supermercati non è affatto casuale. Ha lo scopo di influenzare le scelte d’acquisto dei consumatori.

Non è un caso se i prodotti di marca più costosi in genere attirano l’attenzione dei consumatori nei supermercati. Sai perché succede? Perché quei prodotti vengono sistemati all’altezza del nostro sguardo.

Conoscendo questo trucchetto di marketing, chi vuole risparmiare sulla spesa cambierà abitudini e comincerà a guardare gli scaffali posizionati più in basso. In questi scaffali puoi trovare alimenti a prezzo più contenuto.

Per dimostrarti che la disposizione dei prodotti negli scaffali non è casuale facciamo un altro paio di esempi. Ogni tanto, per rendere introvabile un certo prodotto, questo viene spostato in altre zone tanto che il cliente è costretto a girare tra i vari scaffali fino a stancarsi e optare per l’acquisto di un altro tipo di prodotto (magari, meno necessario).

Caramelle, cioccolatini e dolciumi vari sono sistemati, in genere, nei ripiani inferiori oppure vicino alle casse del supermercato per un motivo logico: è una strategia per attirare meglio i bambini che faranno pressione sui genitori per comprarli.

Trucchi per risparmiare ai supermercati

Se il supermercato ha le sue strategie di marketing per spingere i clienti a comprare prodotti più costosi o acquistare più del previsto, anche i consumatori possono sfruttare qualche trucchetto per risparmiare sulla spesa. Ecco quali sono:

Non accedere al supermercato quando hai fame: eviterai di riempire eccessivamente il carrello, soprattutto di cibi industriali nemici della salute;

Prima di andare al supermercato controlla in anticipo le varie offerte;

Porta con te la lista della spesa per ricordarti quali sono i cibi fondamentali da acquistare;

Non girare troppo tra i vari scaffali: eviterai, così, di fare acquisti superflui.

Bastano pochi accorgimenti per non essere le pedine di un sistema di consumo finalizzato a farci spendere sempre di più. Fai scelte d’acquisto consapevoli.