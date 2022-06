Stefano De Martino quanto guadagna? Neanche Belen prende così tanto | Numeri impensabili

Stefano De Martino, sapete quanto guadagna il compagno di Belen Rodriguez? Nemmeno la conduttrice argentina percepisce un cachet così alto. Numeri impensabili per l’ex allievo di Amici. Che cifra astronomiche si intasca!

Stefano De Martino si può considerare sicuramente un protagonista della televisione italiana, tra i più pagati di sempre. Sapete quanto guadagna? Non ci credereste mai, cifre davvero pazzesche. Nemmeno Belen guadagna così tanto.

Stefano De Martino, riflettori puntati sull’ex allievo di Amici

Stefano De Martino si può considerare oggi un vero e proprio volto noto del piccolo schermo. L’ex ballerino di Amici che ormai ha messo da parte la danza appendendo al chiodo le scarpette, è un showman a tutti gli effetti.

In questi anni si è messo alla prova sperimentando settori diversi della televisione ma, a quanto pare, il mondo della conduzione non è l’unico che attira la sua attenzione. Sicuramente l’ex marito di Belen Rodriguez e attuale compagno della conduttrice argentina, dato che i due sembra che siano ritornati ufficialmente insieme, è tra i personaggi del piccolo schermo più pagati di sempre.

Sapete quanto percepisce? I suoi cachet sono da capogiro, nemmeno la bella argentina guadagna così tanto.

Quanto guadagna il conduttore partenopeo

Stefano De Martino è tra i personaggi della televisione non solo più amati di sempre ma anche tra i più pagati. Sapete quanto percepisce? Il suo cachet è davvero pazzesco, da far girare la testa.

Secondo un’indiscrezione rivelata dalla pagina social ThePipol_TV, il napoletano richiederebbe per la sua presenza ad eventi, un cachet da capogiro. Dovete infatti sapere che oltre alla conduzione, una delle passioni più grandi dell’ex ballerino di Amici è la musica.

Il compagno di Belen Rodriguez si diletta a fare anche il dj e spesso prende parte come guest star a serate musicali. Sapete qual è il compenso che richiede per solo poche ore? Ben 15.000 euro!

Fa sapere a questo proposito la pagina social che ha sganciato la bomba:

“Una cifra da capogiro quella da spendere per avere Stefano De Martino in console per una serata: esattamente 15.000 euro per un’ora di musica e nessuna pubblicità o stories sul profilo del talent. Pare che il suo manager, Beppe Caschetto non ami il mix tra il lavoro in tv con il mondo della notte. Però la notte piace a tutti e a Stefano piace suonare. Troverà il giusto compromesso?”.

Dunque il manager di De Martino non sembra essere d’accordo con la vida loca che si fa pagare profumatamente il conduttore per prendere parte a serate musicali. Insomma, sebbene il suo rappresentante non condivida l’atteggiamento di Stefano e vorrebbe che il suo cliente si dedicasse per il momento solo al mondo della conduzione, il compagno di Belen Rodriguez sembra pensarla diversamente.

Questo è un periodo fortunato per il conduttore partenopeo, sia da un punto di vista professionale che sentimentale. A breve, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere a lui affidato un nuovo programma sulla Rai che lo vedrebbe per la prima volta in veste di showman.

Sul fronte invece sentimentale, il ricongiungimento con la ex moglie Belen Rodriguez, sta facendo sognare tutti: finalmente la famiglia si è riunita e il piccolo Santiago può godere nuovamente dei suoi genitori insieme.