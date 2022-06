“Si è innamorato di una 16enne”, scandalo a Buckingham Palace: l’ha tradita con una minore

Buckingham Palace, scandalo senza precedenti nella Royal Family: lui ha tradito lei con una minorenne. Che scalpore! Non si era mai verificata una cosa del genere. Escono fuori scheletri nell’armadio che fanno tremare la monarchia inglese.

Nuovo dramma si abbatte su Buckingham Palace: lui l’ha tradita con una sedicenne. Ecco chi ha perso la testa per la minorenne. Che vergogna!

Buckingham Palace, dramma a corte

I protagonisti della Royal Family inglese non smettono di essere al centro dell’attenzione. Da settimane la Regina Elisabetta è la Queen indiscussa, letteralmente, dei rotocalchi di gossip e pettegolezzi.

Si è da poco concluso il Giubileo di Platino che ha celebrato i 70 anni di regno di una delle monarche più longeve della storia e anche in questa occasione non sono mancati i colpi di scena: tra il ritorno inatteso di Harry e Meghan atterrati per qualche giorno nel Regno Unito e il duca Andrea di York che si è beccato il Covid e non ha potuto prendere parte alla cerimonia di ringraziamento tenuta proprio dalla sovrana, i componenti del clan elisabettiano hanno gli occhi del mondo tutti su di loro.

E, proprio da Buckingham Palace, arriva una notizia sconvolgente che lascia i sudditi a bocca aperta: lui ha tradito lei con una minorenne. Ecco chi è il reale che si è invaghito della famosa sedicenne.

Chi è il reale che si è innamorato di una sedicenne

Buckingham Palace travolta nuovamente dagli scandali. Sapete che cosa è successo? Spunta fuori un segreto tenuto nascosto fino ad ora: lui si è innamorato di una sedicenne. Stiamo parlando di Filippo, duca di Edimburgo.

Il compianto marito della Regina Elisabetta è venuto a mancare nel 2021 a 99 anni. Sebbene i due siano sempre sembrati agli occhi del mondo come una delle coppie reali più belle, in realtà hanno tenuto nascosto dei segreti di famiglia che solo ora spuntano fuori.

Sapevate che Filippo aveva perso la testa per una sedicenne? Non stiamo parlando di una ragazza qualsiasi ma di Romy Adlington, la ex fidanzata di suo figlio Edoardo. Ebbene sì, al tempo Romy che poi divenne una famosa fotomodella, era fidanzata con il figlio dei due sovrani inglesi, il duca Edoardo.

Fonti vicine alla famiglia Windsor fanno sapere che il duca Filippo si innamorò perdutamente della fidanzata di suo figlio. La situazione divenne così insostenibile che diede vita a degli alterchi tra i due reali.

Il principe Filippo non è stato propriamente un santo in vita. In una autobiografia dedicata ai reali inglesi, sono uscite fuori delle informazioni che hanno sconvolto tutti. In tanti anni di matrimonio con la Regina Elisabetta, altrettanti numerosi sono stati i tradimenti di Filippo ai danni della monarca.

Si parla di un vero e proprio vizio che ha fatto soffrire non poco la Regina Elisabetta ma la sovrana ha sempre messo la nazione inglese prima di ogni cosa perdonando anche Filippo e le sue scappatelle. Lei che è rappresentante della chiesa anglicana, non avrebbe mai potuto chiedere il divorzio e quindi ha preferito perdonare e andare avanti.