Luciano Pavarotti, uno dei più grandi e famosi tenori al mondo. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile, soprattutto per sua figlia Alice. Avete mai visto com’è diventata? E’ cresciuta ed oggi è una donna bellissima: conosciamola meglio.

Non tutti conoscono Alice Pavarotti. Lei è la figlia del famoso cantante lirico Luciano Pavarotti e della sua segretaria Nicoletta Mantovani. La ragazza è cresciuta senza suo padre, ma al suo fianco c’è sempre stata sua mamma, un punto di riferimento molto importante per lei: conosciamo meglio la loro storia, ma soprattutto la piccola Alice.

La storia d’amore tra Luciano Pavarotti e Nicoletta Mantovani

Come in molti saprete, la storia d’amore tra Luciano Pavarotti e Nicoletta Mantovani, fece molto discutere a causa dei 30 anni di differenza d’età. Ma non solo, il grande tenore quando si innamorò della bellissima e giovane segretaria era ancora sposato con Adua Veroni da circa 41 anni e aveva tre figlie: Cristina, Lorenza e Giuliana.

Luciano e Nicoletta hanno sempre dimostrato di essere molto innamorati, infatti, il 13 dicembre 2003 convolarono a nozze nel famoso Teatro Comunale di Modena. Dal loro amore, nacque la piccola Alice, ma dopo quattro anni dalla nascita della bambina, il cantante lirico scomparve a causa di una terribile malattia.

Oggi sua figlia è cresciuta e non tutti la conoscono, dato che è sempre stata lontana dai riflettori. Dalle foto che circolano sul web, possiamo notare la clamorosa somiglianza che c’è tra Alice e suo padre: conosciamola meglio.

Chi è Alice: tutto sulla figlia di Luciano Pavarotti

Quando Luciano Pavarotti se ne andò dopo aver lottato contro quel brutto male, Alice aveva solamente 4 anni. Oggi ha 19 anni ed è una ragazza davvero bellissima. Si vocifera che abbia la passione per il canto, proprio come suo padre, a quanto pare sarebbe la sua fotocopia. Addirittura, durante un’intervista rilasciata proprio da lei, ha raccontato:

“A mio padre ho sicuramente ripreso la determinazione e la testardaggine. Per quanto riguarda l’aspetto, probabilmente assomiglio di più a mio padre.”

Alice è nata il 13 gennaio 2003 ed è cresciuta lontana dai riflettori, malgrado suo papà sia stato uno dei cantanti lirici più conosciuti e amati, non abbiamo tante informazioni sulla bellissima ragazza. Ma come ogni adolescente, è molto attiva sui social e grazie al suo profilo IG, possiamo notare qualche scatto di lei che ogni volta raccoglie migliaia di like e commenti.